Javier Gómez, en una entrevista para la Cadena Ser, ha hablado sobre la propiedad del Valencia, CVC, y el nuevo estadio.

En cuanto a la gestión de Lim y Meriton del Valencia afirma que "si cada vez que hay que poner dinero, el dueño lo pone, está bien. A mi como financiero, si alguien pone dinero siempre, me merece un respeto. La gestión está para ganar dinero”. Sobre Lim, el ex presidente ha defendido la gestión del propietario: “Los datos dicen que el Valencia ha perdido dinero pero todas las perdidas las ha puesto Peter Lim. Me merece todo el respeto. Hasta ahora ha sucedido así, no tengo porqué pensar que no va a ocurrir”.

Sobre si habrá sanciones por la gestión de Meriton, lo ha descartado sin dudar: “Los gestores del Valencia son gente racional y no puede haber sanciones porque están cumpliendo sus obligaciones financieras”. Además, ha añadido que "hay que tener fe y seguir trabajando" para mejorar el coste de la plantilla: "Es un camino de largo plazo, la gestión necesita continuidad".

“Yo soy del Valencia y me gustaría verlo pelear por estar en Champions”

Sobre el proceso de venta del club ha apuntado: “El Valencia está mal y se tuvo que vender porque los gestores que había lo llevaron a una situación muy comprometida. Yo dije que el club estaba para desaparecer”, ha añadido que no es lógico hablar sobre una venta del club a día de hoy hasta que no esté solucionado el problema del Nuevo Mestalla. “No sé si se ha planteado la venta del club, me consta que no".

Sobre cómo mejoraría la gestión actual del club no se ha mojado, "los modelos necesitan su tiempo y su curso y yo no soy nadie para decir cómo lo tienen que hacer”, ha afirmado. Sobre las pérdidas económicas en los clubes de fútbol de los últimos años, ha confirmado que esa tendencia de pérdidas es, en parte, "por culpa de la pandemia".

"No nos planteamos que no inviertan los 80 millones de CVC"

Ha confirmado que, cabría la posibilidad de que no se invirtiese en el nuevo estadio, aunque es algo que no se plantean en La Liga, pero debería dirigirse a otros fines, "si no se hiciera el estadio habría que ver en qué lo invierte, el Valencia quiere ese dinero y lo tiene a su disposición". Confía en que se acaben las obras del Nou Mestalla porque es "lo lógico para la ciudad".

En cuanto al tiempo límite del que dispone el Valencia para invertir el dinero de CVC, ha confirmado que no hay una fecha límite establecida. "Lo tienen que utilizar. No hay una soga en el cuello para el club para invertir el dinero. Puede pasar 3-4 años y que la liga no diga nada si no lo ha invertido mientras que hay inputs de reconstruir el estadio”, apunta el ex consejero del club de la ciudad del Turia.

“Aplicando la ley el préstamo que se recibe de La Liga se computa como patrimonio neto. CVC es un proyecto de crecimiento. El 70% tienen que destinarlo a infraestructuras, marcas, etc. Hay que destacar que los clubes españoles han aguantado la pandemia y CVC les ha ayudado. El proyecto de CVC sirve para acelerar 20 años el proyecto invirtiendo en infraestructuras y con esas nuevas infraestructuras generamos mayores ingresos", ha explicado Javier Gómez respecto al funcionamiento de CVC.