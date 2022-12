13:35

¿Te planteaste que se cayera la renovación?

No. En ningún momento. Mi agente me llamó y me dijo que no me preocupara. Quiero hacer el inciso de dar gracias al club, sobre todo a la presidenta, Corona y Gattuso, porque no me han dejado solo y me han cuidado. No tengo más que palabras de agradecimiento de cómo me han tratado los servicios médicos. Me traían a casa porque no podía conducir. Ha sido un apoyo unánime desde el segundo 1. Me lo demuestran día a día. Es importante que el Valencia sea una familia.