Gennaro Gattuso hará este jueves el tradicional brindis de Navidad con los medios de comunicación en el Media Center de la ciudad deportiva de Paterna. Será justo después del partido contra el AZ Alkmaar y el partidillo previsto para luego entre sus suplentes y el filial. Mientras tanto, ayer ya brindó por sus jugadores en declaraciones a la web de LaLiga. El técnico italiano quiso reforzar a su plantilla a las puertas del mercado de invierno y de la vuelta de la competición el próximo 31 de diciembre contra el Villarreal en el estadio de La Cerámica.

Rino agradeció el esfuerzo que ha hecho su plantilla por adaptarse a un nuevo estilo de juego en estos primeros meses de la temporada. «El primer objetivo que tenía era darle un estilo de juego al equipo, que el año pasado jugaba con un estilo diferente. Tenía claro que debíamos empezar desde el primer día. El cambio ha sido muy radical y debo agradecer a los jugadores cómo se entrenan», destacó.

El técnico calabrés aseguró que hay «muchos jugadores» de la plantilla que le han «sorprendido» y llegó a decir que hay jugadores jóvenes «que en poco tiempo han hecho un ‘clic’ increíble». «Muchos jugadores me han sorprendido. Jugadores jóvenes que en poco tiempo han hecho un ‘clic’ increíble. No es fácil cambiar en 5 meses. Tenemos que seguir y mejorar, porque en el fútbol como en la vida hay que mejorar día a día», explicó.

El italiano está muy contento por la «profesionalidad» que ha encontrado en la plantilla y el club. Para Rino, el Valencia le ha demostrado ser un gran club. «Para mí es un gran club, con una gran afición y una gran historia. Me he encontrado mucha profesionalidad y estoy muy contento. Estoy muy contento y muy orgulloso. Estoy en un gran club», afirmó el entrenador.

Gattuso reconoce en la entrevista que está disfrutando su faceta como entrenador aunque sufre más de lo que sufría en los terrenos de juego. «Se sufre mucho más en el banquillo que en el campo. Entreno de manera diferente a como jugaba. Yo corría mucho y robaba muchos balones y ahora me gusta que mi equipo tenga el balón. Las ganas, la sangre y la mentalidad es la misma que cuando jugaba pero la visión es totalmente diferente», admitió. El italiano también quiso poner en valor la fuerza del colectivos en el Valencia y en el resto de equipos en los que ha estado tanto de jugador como de técnico. «La palabra ‘yo’ se puede decir cuando vas a jugar a pádel o a tenis, en el fútbol no puede haber la palabra ‘yo’. A mi me gusta la palabra ‘nosotros’. Trabajo con 65 ó 70 personas», aseguraba el entrenador.

Su estilo en el campo ha cambiado. Lo que nunca cambiará es su personalidad. «He intentado muchas veces cambiar mi comportamiento pero no sería yo. Prefiero vivir el partido como lo vivo. Luego me miro en la televisión y no me gusta pero si cambiara no sería yo. Me gusta vivir así los partidos. Cuando me enfado con los jugadores... Ellos saben que este es mi estilo que tengo este carácter. El fútbol es una cosa seria, un trabajo serio. El fútbol tiene que ser serio».