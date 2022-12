Giorgi Mamardashvili es, sin lugar a dudas, uno de los futbolistas que más ha crecido en el Valencia CF a lo largo del año 2022. El gigante no solo se ha hecho dueño de la portería de Mestalla, sino que ha multiplicado su valor de mercado y ha despertado el interés de grandes competiciones como es el caso de la Premier League. Además, firmó su renovación hasta el año 2027 con la entidad valencianista.

Comenzó el año en el banquillo, a la sombra de Jasper Cillessen, que recuperó el sitio en la portería tras un inicio de temporada prometedor pero dubitativo (debido a la juventud) de Giorgi. A partir de febrero, concretamente en un partido de liga en Mestalla frente a la Real Sociedad, las circunstancias le devolvieron a la portería de un club centenario como es el Valencia. Era impensable que un portero con semejantes condiciones no aprovechara sus minutos. Y efectivamente, así lo hizo. Desde aquel empate a cero en el que fue uno de los jugadores más destacados sobre el verde, nada ni nadie le ha arrebatado la titularidad. Solo en cinco ocasiones desde entonces no ha formado parte del once, aunque dos de ellas son en los dos últimos partidos de la temporada pasada, en los que Bordalás, sin nada en juego, quiso dar minutos a los que habían sido menos protagonistas.

La llegada de Rino no hizo más que reforzarle. Esta temporada no solo ha mantenido sus prestaciones si no que las ha elevado hasta situarle, en ciertos tramos del curso, en la conversación del mejor guardameta de LaLiga.

Premio más que merecido

Con algunos equipos Premier al acecho y una cláusula de salida que hacía temblar a la secretaría técnica de Mestalla, el club debía moverse rápido par concederle a Giorgi el premio que tanto se había ganado. Y así lo hizo. El 19 de septiembre el club anunció su renovación hasta 2027, con mejora de salario y aumento de cláusula incluida.

El Valencia tiene un gran valor entre manos y sabe que no puede perderlo. Y es que en solo un año, el guardameta de Tiflis ha multiplicado su valor de mercado por ocho, pasando de tres a 25 millones de euros. A sus 22 años todavía se espera que siga evolucionando y continúe quemando etapas en Mestalla.