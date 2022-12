18:35

¿Cree que el Villarreal ha concedido mucho?

"¿Cuántas ocasiones han tenido? Ha podido marcar Capoue el 2-1, pero no mucho más. Yo quizás he visto otro partido. Si has visto el partido no debes preguntar esto. Un equipo como el Villarreal no puede tener 3/4 ocasiones. ¿En los últimos años cuántas oportunidades tenía el Villarreal cuando jugaba contra el Valencia CF? Pues ya está.

¿Derrota justa?

"No es correcto. Creo que para mí estaba bien el empate"