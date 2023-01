El Oviedo está encontrando en Koba Koinredi, toda una herramienta ofensiva que le ayude a ganar partidos. Antes de su lesión se estaba desempeñando en la medular en un doble pivote pero, tras la lesión, Álvaro Cervera ha encontrado la posición ideal del francés, como un jugador libre por detrás del delantero, moviéndose por todo el centro de ataque y tres cuartos. Desempeñándose en esa posición de mediapunta, actuando entre la línea de medios y delantera, ha repartido tres asistencias en los últimos cuatro encuentros de los carbayones. Ante Andorra y Alavés en liga, y contra Granada en Copa. Todas ellas a balón parado, destapándose como un magnífico ejecutor de faltas y saques de esquina. Con los valencianistas, la pasada campaña anotó un gol de falta en primera ronda de Copa ante el Utrillas, demostrando su buen pie a balón parado, como lo está haciendo con los ovetenses este curso.

A pesar de sus más que notables actuaciones, Koba no tiene todavía el estatus de titular para Cervera, siendo un revulsivo desde el banquillo. Su estado físico tras la lesión todavía no es el óptimo, y el técnico nacido en Guinea Ecuatorial todavía no lo ve de inicio en el doble pivote, donde a día de hoy, parece inamovible el valenciano Montoro. Sin embargo, el esquema fijo en casa de 4-4-2 podría variar lejos del Tartiere, donde entraría Koba como mediapunta en un hipotético 4-2-3-1 o 4-4-1-1. Informa La Nueva España que Cervera ha estado probando en el Requexón con un jugador por detrás del ariete, que en el próximo partido ante el Huesca, podría ser Koba Koinredi.

Las ausencias de Borja Bastón en punta y Rama en el centro del campo pueden propiciar la titularidad del francés, ya sea por detrás de Sergi Enrich, sustituto natural de Bastón, o incluso en banda, como comenta La Nueva España. En un 4-4-2 actuando desde la banda, le daría más libertad en ataque, pudiendo asociarse por dentro y sumar un jugador más en la creación de juego. Lo que está claro es que Koba cada vez está siendo más importante para Cervera, y ya va dejando atrás sus problemas físicos, para sacar a relucir sus innegables cualidades técnicas, que ya demostró en Valencia y está mostrando en Oviedo.