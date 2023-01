El mercado de fichajes sigue abierto. Nada ha cambiado en el Valencia CF en esa búsqueda de tres perfiles, un '6', un interior y un jugador de banda. En ese sentido, el técnico ha dejado claro qué tipo de futbolista quiere y también ha afirmado con claridad que él mismo ha propuesto muchos nombres. "He propuesto cientos de nombres. Cuando propongo tenemos que tener dinero. Fichar por fichar no es correcto. Si tenemos que fichar tiene que ser un jugador que venga a ayudar al equipo y tenga experiencia. Me gustaría trabajar con un jugador que está aquí y trabaja. Si no buscamos jugadores que vengan a mejorar la plantilla por qué tienen que venir. Tenemos que buscar un jugador que venga a ayudar al equipo", ha señalado Gennaro Gattuso en la previa del duelo contra el Sporting de Gijón.

Al mismo tiempo, Gattuso ha explicado que los futbolistas que aterricen en València tienen que haber sumado minutos en la primera parte del curso. "No ha cambiado nada. Lo mismo que hablé hace cuatro días en Arabia vale hoy también. Si tenemos que fichar un jugador tiene que tener partidos en las piernas, no puede gastar uno o dos meses en adaptarse porque no hay tiempo. Los jugadores tienen que tener un minutaje en las piernas", señaló, algo que de alguna manera 'descarta' -solo analizando las palabras del técnico- la posibilidad de Januzaj, quien sin embargo sigue siendo una opción real en Mestalla. "No puedo hablar de nombres que en este momento tienen la camiseta de otro equipo. Hemos hablado con Corona de 50-100 jugadores. No solo Januzaj sino muchos jugadores pero no puedo hablar de nombres por respeto a sus equipos", explicó. En esa línea, Nahitan Nández, otro de los futbolistas con los que el Valencia CF ha hablado, sí encaja dentro de la filosofía de Gennaro Gattuso. Futbolista de un perfil concreto y con minutos en las piernas, más allá de haberlos sumado en segunda italiana. En este caso, el futbolista uruguayo ha sido titular en el 90 por cien de los partidos del Cagliari en Serie B esta temporada. Por su parte, Januzaj solo fue titular en una ocasión, ante el Rayo Vallecano, y fue sustituido al descanso. Contra la Real Sociedad, su exequipo, apenas sumó un minuto más descuento.