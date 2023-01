Alain Roche, elegante central francés que fue titular en la final de Copa de 1999 y se proclamó campeón con el Valencia CF, debutó con 18 años a las órdenes de Aimé Jacquet (que años después hizo a Francia campeona del mundo) en primera francesa. Se convirtió un referente en el PSG de George Weah y Ginola entre otros, antes de recalar en Mestalla. Llegó en verano de 1998 y se mantuvo dos temporadas en el Valencia CF.

Al aterrizar con 31 años, lo hizo en una edad perfecta para un central que debía ser de jerarquía. Fue un fijo en una zaga de edad en la que estaban Djukic, Angloma o Carboni para proteger la meta de Santiago Cañizares, pero las lesiones se cebaron con él su segunda temporada y decidió regresar a Burdeos para retirarse en su club de cuna.

En el Valencia CF tuvo estadísticas dispares ya que fue expulsado cuatro veces, una en Intertoto y tres en Liga, pero sobre todo se le recuerda por su doblete en el histórico 6-0 a Real Madrid.

Colgó las botas en el año 2002 en el mismo Girondins de Burdeos de Burdeos que le vio nacer como jugador. Ocupó el cargo de director general de los de Burdeos antes de dar el salto al PSG, donde ocupó varios cargos directivos, siendo finalmente jefe de scouting del cuadro parisino. Posteriormente dio el salto a la pantalla como comentarista primero en Canal + Francia.

Duras críticas de Alain Roche a Sergio Ramos

Como comentarista nunca ha dudado en criticar a jugadores en activo del PSG. Ya lo hizo con Keylor Navas al poco de llegar y con Sergio Ramos tras lesionarse: "Su cuerpo ya no da para más. Ahora tiene que tomar una decisión muy difícil. Yo vi que no podía correr más por mi tobillo, así que no me quedó más remedio que parar. Solo él sabrá qué tiene que hacer. Es una apuesta fallida". Lo curioso es que días después, Ramos se recuperó y empezó a ganar minutos en el PSG. El equipo no perdió ninguno de los 13 partidos en los que participó el curso pasado. En la 22/23 sigue siendo indiscutible y no ha padecido lesión alguna.