Después de la debacle en Mestalla contra el Athletic Club en cuartos de final de la Copa del Rey la afición se echó a la calle para protestar y también llegaron reacciones a través de las redes sociales. El que es para muchos el jugador más ilustre de la historia de la entidad, Mario Alberto Kempes, volvió a cargar contra Meriton y Peter Lim: "Se sabia que llegaría el día que el problema institucional afectaría no solo a la afición si no que afectaría también al equipo", publicó en su perfil personal.

En su texto, El Matador condenó la actitud hacia los jugadores: "No estoy de acuerdo en lo más mínimo de que se destruyan las instalaciones del club, ni tampoco de que se agreda a los jugadores que aunque son los que representan al Valencia CF dentro de la cancha a ellos también les está afectando el mal manejo del Valencia CF , me duele que mi amado club esté pasando por esta situación tan lamentable, pero un día tenia que llegar", señaló, dirigiendo la culpa y la responsabilidad de la situación a los gestores de la entidad y hablando de los futbolistas como otras víctimas de la gestión de Meriton.

La postura de Kempes hacia Meriton no es nueva, de hecho le costó el puesto de embajador del club por ser sincero a la hora de hablar. En su post de Instagram también recordó que leva años avisando: "Yo avisé desde la segunda temporada que estaba Meriton en Valencia, dije que un día nos levantaríamos y no encontraríamos ni siquiera el esqueleto del futuro Mestalla, este sigue estando pero el Valencia poco a poco se está convirtiendo en lo deportivo en lo que no queríamos, tenemos que unir fuerzas para intentar de alguna manera salir de este amargo momento que estamos viviendo", explicó con crudeza mientras pidió unión al valencianismo.