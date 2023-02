El exjugador del Valencia CF y actual embajador del club Miguel Tendillo es una voz autorizada para hablar situaciones deportivas difíciles como las que está viviendo el actual Valencia. El de Moncada sabe de lo que habla. El central salvó al equipo del descenso a segunda división en 1983 con un gol suyo en la última jornada y no pudo evitar la pérdida de categoría en la temporada 1985/86. Tendillo avisa: "Hay que estar encima de los jugadores y que se sientan respaldados" porque él lo ha vivido en primera persona y a aquellos jugadores (Arias, Subirats, Robert o Fernando entre otros) "nos temblaban las piernas y el campo parecía que lo había puesto inclinado cuesta arriba".

"Me gustaría hacer fuerza al equipo jugando, pero como no puedo hago fuerza desde fuera. Yo pasé por situaciones malas, como la del 83 y 86 malas, y la gente no se imagina como es esa presión en Mestalla, hay que animar a los jugadores porque van a fallar, es importante que se sientan arropados en casa. Hay que estar encima de ellos y que se sientan respaldados", advertía en declaraciones al club.

Tendillo recuerda lo mal que lo pasaron y la necesidad de estar con los jugadores. "Ahora viene Valverde y seguro que salen a aguantar los 20 primeros minutos y que nos pongamos nervis, los rivales huelen la sangre, por eso hay que estar con nuestros jugadores. La mejor medicina es ganar, hablar no vale de nada. Los jugadores van a ponerlo todo, pero la carga que llevan es importante, a nosotros, a mí, a Ricardo, a todos, las piernas nos temblaban y el campo parecía que lo habían inclinado y se ponía cuesta arriba. ¿Cómo es posible que nos lleguen y las piernas nos respondan?, nos preguntábamos. Es todo por la presión que tienes encima".

Miguel, como dijo José Luis Gayà, después de la derrota en apuesta por no dividirse en el vestuario y en la grada". "Si el equipo está fuerte se puede salir, yo tengo en fe, pero estamos en una situación que se nos unen muchos factores en contra y no queda otra que apoyar al equipo. Me acuerdo que yo, Ricardo, Rober, yo... íbamos a hablar con Di Stéfano, porque hacíamos cosas y no nos salían. En mi caso afectaba hasta a la familia. El jugador se lleva la tristeza a casa, yo lo he vivido".

El embajador intenta tranquilizar a los jugadores siempre que habla con ellos. Lo hizo recientemente con Cavani, Paulista y Lino en el hotel de Madrid. "Si tu encadenas dos victoria te cambia la vida. Hay diez equipos metidos. Es una situación muy complicada, hay que trabajar y ser realista. No hay nadie que tenga una varita mágica. Nosotros nos salvamos en el último partido en el 83 con un gol mío. El otro día me crucé con Cavani, Paulista y Lino y les dije que estén tranquilos, que quedan muchos partidos y que hay tiempo, que nosotros nos salvamos en las última jornada".

El embajador apuesta por unirse y hacerse fuertes en Mestalla recuperando el espíritu y el juego de las primeras jornadas. "Hay que volver a los primeros partidos, apoyarse los compañeros unos en otros y tener esa calma que sé que es complicada. El problema es que Mestalla siempre ha sido un fortín y ha habido partidos que nos han hecho daño y damos una sensación de inseguridad que se soluciona con unión y haciéndose fuerte en casa. Llevamos una mochila de 8 o 9 partidos que no salen los resultados y eso te hace dudar, pero no queda otra que apoyarse y levantarse. No van a venir de Madrid a apoyarnos".