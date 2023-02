Once de febrero. Llegó el día. Mestalla vivirá uno de las noches más importantes de su historia. En juego hay mucho. Más que un partido de fútbol. Más que nunca. El valencianismo saldrá a la calle para honrar con orgullo el pasado del club, velar por el trágico presente y, sobre todo, luchar por un futuro mejor sin Peter Lim. La gestión negligente del máximo accionista ha condenado al Valencia a la mayor crisis institucional, deportiva y económica de sus 103 años de vida. El club es una ruina.

El equipo deambula en LaLiga rumbo al pozo de la segunda división. La situación es límite. El peligro del descenso es real. El drama de la desaparición, también. «¿Te imaginas tu vida sin el Valencia?», se preguntaba Libertad VCF en su emotivo llamamiento a la protesta.

Sin entrenador, sin fichajes en el mercado de invierno y con una joven plantilla inexperta. Meriton no reacciona. La afición, sí. Ya no aguanta más. Por eso ha dicho ‘basta’. Sabe que la única solución para salvar al club de la quiebra es manifestarse. Hoy acudirá al viejo coliseo un objetivo. Pedir auxilio y gritarle al mundo entero: «Lim go home».

La concentración multitudinaria comenzará a las 20:00 horas en la Avenida de Suecia justo después del paso del autobús del equipo. Miles de valencianistas protestarán contra la gestión de Lim y pedirán su salida del accionariado como una solución para la supervivencia del club. Libertad, impulsora de la manifestación, encabezará la protesta con tres pancartas. Cada una con un destinatario diferente: «Lim go home», «Layhoon Chan, mentirosa» y «Políticos, sin soluciones no hay votos» porque el apoyo y la negociación de las instituciones se antoja clave. Los ‘inputs’ son de lleno fuera del campo. Participarán todas las plataformas de oposición a Lim y también los peñistas. A pesar del mensaje tibio de l’Agrupació, más de 40 peñas se adherido a un comunicado para apoyar el 11F «sin fisuras». «En un momento como este hay que ser contundentes». Lo tienen claro.

Más polémica genera la entrada al campo con el partido ya en marcha. Libertad ha propuesto a la afición entrar al estadio a partir del minuto 19 para conseguir una imagen potente del estadio vacío o semi-vacío que pueda dar la vuelta al mundo como en mayo. Aquella fotografía del pasado 21 de mayo llegó a todos los rincones del mundo. Incluido el despacho de Peter Lim. La imagen hizo daño. Layhoon admitió en la Junta del 12 de diciembre que aquella protesta llegó a Lim y fue «algo que no podemos permitir». «Sí, vi las imágenes de la protesta y el estadio vacío. Es algo que no podemos permitir. El consejo llamó a Anil a Singapur para recibir una explicación y le transmitió que eso no podía ser», aseguraba Layhoon. Nueve meses después, la historia se repite. Y sin Anil.

El segundo de los partidos se juega en el verde contra el Athletic con la misma necesidad imperiosa de ganar. La victoria del Cádiz al Girona de ayer ha hundido al Valencia a los puestos de descenso a segunda y ha encendido todas las alarmas. Los datos son desalentadores. Un punto de los últimos 18 posibles desde el parón mundialista. Una victoria en las últimas 12 jornadas. No se gana desde el 10 de noviembre al Betis. Hace justo tres meses. Voro cuenta sus dos partidos contra el Girona y el Madrid por derrotas. Ganar no puede esperar más. La afición no puede agarrarse ni al factor Mestalla. Se gane o se pierda el estadio clamará contra Lim. Por el 11-F. Por la supervivencia de un club en descenso.