El Valencia ya tiene nuevo entrenador...hasta final de temporada. El 'Pipo' ha firmado por lo que resta de campaña y, por el momento, "no se ha planteado nada más" que la presente temporada. "Esto ahora no lo valoro. No sé lo que pasará en cuatro meses. He venido aquí con ilusión, con hambre y con ganas de demostrar para aprovechar mi oportunidad", ha contestado Baraja sobre su continuidad. "La prioridad ahora mismo es el equipo. Hay un montón de cosas que solucionar posiblemente pero se escapan de mi control".

Durante el proceso de decisión sobre la contratación del nuevo entrenador, Baraja ha confesado que no se ha hablado de más allá de la presente temporada: "Primero me pregunta (Miguel Corona) si quiero, luego si creo que la situación se puede mejorar y en tercer lugar de si estoy convencido de si yo soy la persona. No hablamos de nada más".

El vallisoletano ha querido dejar claro que no piensa en el futuro, está centrado en este momento y en aprovecharlo. "No pienso ni en junio, ni en marzo ni en abril. Esto lo quiero dejar claro. Yo no tengo necesidad de hipotecar al club con lo que va a pasar en mucho tiempo".

"Cuando avanzaron las negociaciones, yo creo que no soy sospechoso de nada, yo no quiero hipotecar al club para nada. Vengo para ayudar y el momento es este. Es mi momento y voy a intentar aprovecharlo. Mi momento es este, el primer partido de liga", ha comentado sobre las negociaciones a la hora de firmarle.

La prioridad es el presente

El nuevo míster ha querido hacer hincapié en en el ahora, y en que solo piensa en el presente, y en sacar la situación adelante. Al ser repreguntado por si de verdad no ha soñado con seguir al frente del equipo en verano, ha asegurado que no se lo plantea en estos momentos: "Yo lo único que sentí es que por fin había llegado la oportunidad de ser entrenador del Valencia CF. No me he planteado nada más. Siempre me he centrado en poder mandar un mensaje potente de lo que necesitamos en este momento. Yo no le puedo pedir nada a la gente, ni a nuestro público ni nada". Incluso, Corona ha destacado su "obsesión por el presente" y "su generosidad por hablar solo del presente".