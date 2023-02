Miguel Ángel Ferrer 'Mista' ha analizado la compleja situación institucional del Valencia CF como consecuencia de la mala gestión de Meriton y se ha mostrado favorable a las protestas de la afición para pedir la marcha de Peter Lim. En una entrevista en La Grada, el exjugador ha asegurado en referencia a la protesta del pasado 11F que "es normal".

"La gente demasiado ha aguantado y están en su derecho. Es muy necesario que se desahoguen", ha expresado. El exjugador, con un total de 188 partidos a sus espaldas defendiendo la camiseta del Valencia CF al más alto nivel, ha sido muy claro al referirse a la gestión de Meriton. "Si no se gestiona bien el club en ninguna de sus facetas lo debilitas y se convierte en esto".

"Es muy difícil de asumir. Había mimbres para ilusionarnos en 2019, pero fue todo un espejismo. Las cosas se hacen mal y se siguen haciendo", ha reconocido el exjugador y ahora entrenador sin equipo. Entre 2015 y 2018 Mista dirigió a los Juveniles del Valencia CF, con lo que sabe de primera mano lo que es trabajar con Meriton.

Su reconocimiento para Baraja

Además, el exfutbolista se ha referido al nombramiento de Rubén Baraja como nuevo entrenador del equipo. "Hablé con Rubén el sábado. Ahora no he podido, pero hay que dejarlos preparar el partido contra el Getafe. Esta plantilla no es para Europa, pero tampoco para esto. Había que reforzar a un equipo cojo en varias posiciones", ha analizado.

Por último ha querido recordar que tanto el 'Pipo' como su ayudante, Carlos Marchena, son "historia viva", "gente respetada, de fútbol", con lo que podrán sacar adelante la difícil situación deportiva del Valencia CF. "Dice mucho de ellos y de su compromiso que hayan decidido coger al equipo ahora".