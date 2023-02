La Peña Valencianista 18 de Marzo ha presentado este miércoles una carta al Consulado de Singapur en España (Madrid) denunciando que el "comportamiento y mala gestión en el club" de Peter Lim "está llevando a un enfrentamiento continuo con los aficionados valencianistas".

El presidente de la peña (se salió el año pasado de l'Agrupació por discrepancias) se ha personado en el Consulado para dar constancia del malestar del valencianismo con el magnate singapurense. El escrito insta al cónsul a que aconseje a Lim la venta de las acciones que dispone del Valencia CF y "abandone el club".

Esta es la carta con la que la Peña 18 de marzo quiere hacer presión para la salida de Peter Lim del Valencia CF:

A/A: Ilmo.Sr. Dr. Alfonso Vegara

Honorary Consul-General of the Republic of Singapore

DE: Juan Carlos Corell Herrador

Presidente Peña Valencianista 18 de Marzo de Madrid

Ilustrísimo Sr, me pongo en contacto con Ud., como consecuencia de la actitud y el comportamiento que está teniendo el Sr. Peter Lim ciudadano de la Republica de Singapur con el equipo de futbol Valencia CF, del cual es el máximo accionista. Club que tiene 104 años de historia y que es parte de la vida de casi 1 millón de habitantes.

Su comportamiento y mala gestión en el club, está llevando a un enfrentamiento continuo con los aficionados valencianistas y con los valencianos en general, lo que está generando animadversión hacia los ciudadanos de Singapur, pueblo de gran generosidad y trabajo a lo largo de su historia.

Por este motivo, como máximo responsable del Gobierno de Singapur en España, le instamos a que se ponga en contacto con el Sr. Peter Lim y le asesore y aconseje que venda las acciones que dispone del Valencia CF y abandone el club, ya que, de seguir con esta situación, los propios ciudadanos de Singapur residentes en Valencia se sienten incómodos por la imagen que un empresario de su misma nacionalidad está transmitiendo a la sociedad valenciana con la que existe una convivencia y respeto mutuo.

Agradeciendo de antemano su colaboración, reciba un cordial saludo Valencianista.