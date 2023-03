El FC Barcelona no atraviesa por su mejor momento. El equipo de Xavi naufragó por enésimo año consecutivo en Europa y desaprovechó una oportunidad de oro para distanciarse del Madrid en liga. Este domingo a las 16:15 recibe al Valencia en un partido que ambos equipos afrontan con bajas muy importantes.

Quien se ha 'apuntado' al partido a última hora es Ansu Fati. El '10' azulgrana ha sido la grata sorpresa del entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva del Barça. El todavía jovencísimo jugador azulgrana sufrió una contusión en Old Trafford y su presencia tanto en el clásico de este jueves como en el partido liguero ante el Valencia parecía complicada. Sin embargo, parece haber dejado atrás los dolores y estará disponible para los dos grandes compromisos de esta semana.

Bajas seguras para el Barça-Valencia

No habrá milagros con Pedri, Dembelé ni Lewandoswki. Ninguno de ellos llega a tiempo para este domingo y no jugarán frente al Valencia. Así pues, se suman a las baja de Gavi, que vio la quinta amarilla en Almería y no podrá formar parte de la convocatoria. Xavi, que sufrió el mismo castigo en el Power Horse Stadium, no estará en el banquillo.