Xavi Hernández reconoció que han llegado "justos" a los últimos partidos por "bajas y piernas cansadas", haciendo autocrítica sobre todo con la labor ofensiva, al tiempo que valoró la importancia de "los resultados" y de una semana larga la próxima para recuperar y descansar.

"Quiero marcar más goles y generamos ocasiones para marcar más, pero se está dando así. Ser solventes atrás también nos está dando muchas cosas", dijo en rueda de prensa en el Camp Nou, después de la octava victoria por la mínima esta temporada que les permite presionar al Real Madrid en el liderato.

El técnico culé lamentó no haber hecho el segundo antes de la expulsión de Araujo que ya les obligó a cerrarse atrás la última media hora. "Estamos en un momento en general que llegamos justos. Lesiones, un pelín de fatiga. Era un partido para ganar cómodamente, nos lo complicamos nosotros, después reaccionamos, pero debemos dar un paso más en el juego", afirmó.

"Competir, sí, en eso estoy muy contento, pero tenemos que mejorar en el juego. Tenemos bajas importantes pero debemos mejorar, esta semana nos vendrá bien. Hay bajas y piernas cansadas, nos irá bien descansar. Los números son muy buenos pero tenemos que mejorar en el juego", añadió.

Por otro lado, Xavi, que no vio penalti de Kessié en la acción que reclamó el Valencia, lamentó los pitos a Ferran Torres, quien no tuvo su día y además falló un penalti. "La semana pasada le corearon, él no para de trabajar. Se puede fallar. Ha tenido el error del penalti pero no le vamos a crucificar por eso. Para mí es un duelo y viendo la jugada repetida creo que no es penalti", afirmó