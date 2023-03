Nico González es, a falta de fichajes en el mercado de invierno, el gran refuerzo para Rubén Baraja en el centro del campo de aquí a final de temporada. El mediocentro gallego lleva dos semanas entrenando con el grupo y está preparado para ayudar el sábado contra Osasuna en Mestalla. El jugador, propiedad del Barcelona, se lesionó el pasado 31 de diciembre en Villarreal y pasó por quirófano en enero de su fractura del quinto metatarsiano. Dos meses y una semana después está dispuesto a volver. El jugador ha concedido una entrevista al club a pocos días de su ansiado regreso a los terrenos de juego:

¿Cómo estás?

Hola, muy bien, muy contento de estar listo. Tengo muchísimas ganas han sido un par de meses duros, pero el momento ya ha llegado y estoy muy feliz. El dedo está perfecto, como nuevo. Llevo desde la semana pasada entrenando con el grupo y estoy muy feliz de cómo va todo.

Recortando plazos

El jueves hice ocho semanas y ese día ya estaba con el grupo, al final todo ha ido mejor de lo esperado y eso es lo importante.

Día a día duro

Las primeras semanas fueron complicadas, intenté irme a A Coruña la primera semana para desconectar porque no podía ni andar. A mi abuela no puedo verla, mi padre trabaja... coincidí con ellos en Reyes y eso me ayudó a coger fuerza. luego me fijé la idea de hacer dobles sesiones de lunes a sábado y al final eso se nota, me he sentido con fuerza y físicamente bien.

Recuperación.

El año pasado me rompí un dedo y al final estos momentos te ayudan a crecer mucho, desde el primer momento me marqué esta semana para llegar, me fijé este objetivo y estaba convencido de que iba a llegar.

Bota ortopédica

Me dio gusto poder andar con ella, lo peor fue cuando los últimos días ya veía que podía andar, pero de ir en muletas o ir con ella da gusto. Los servicios médicos han trabajado muchísimo y es de agradecer toda la implicación que han tenido.

Disponible para Baraja.

Estoy al 100%. Cada día me pregunta el míster y hoy me he encontrado rápido, ligero y con más ritmo y cada día se nota muchísimo.

¿Qué te dice Baraja?

Me ha ido explicando la idea que tenemos, está encima, me pregunta después de los entrenos y es adaptarme a esta nueva idea y coger el ritmo para estar más rápido.

Situación crítica

Es una situación muy complicada, pero al equipo está notando el cambio con el míster. Intentamos ayudar en todo lo posible y que Mestalla empuje porque el último partido contra la Real empujó una barbaridad. Mestalla tiene que apretar muchísimo. Somo un equipo que podemos ganar a cualquiera como demostramos contra la Real y el Barcelona. Cualquier equipo que venga a Mestalla tiene que sufrir. Tiene que ser nuestro fortín, es clave.

Valencia-Osasuna

Cada partido es una final, si ganamos esta semana podemos salir del descenso. Cada partido es clave y seguro que este fin de semana lo sacaremos.

¿Cómo está el vestuario?

La situación era complicada y ganar contra la Real Sociedad nos ha dado confianza y nos ha enseñado cuál es el camino, Si seguimos con esta idea van a venir buenos resultados seguro.

Ganas de recuperar tu nivel.

Y sí puede ser mejorar, el objetivo es ganar el sábado, ayudar todo lo posible y que el Valencia salga de esta situación y apoyar al equipo en todo lo que se pueda. Quiero estar en Mestalla y en ese momento ya estaré más que satisfecho. Aún estoy en proceso de asimilar que ya estoy con el equipo .