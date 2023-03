Javier Iglesias Villanueva será el encargado de dirigir el partido del sábado en Mestalla y Cuadra Fernández, que anuló el gol legal de Yunus al Atlético, estará en el VAR. El valencianismo está preocupado por lo que pueda pasar contra Osasuna. Rubén Baraja, por su parte, prefiere creer en la profesionalidad del colectivo y confía en que querrán hacer un "buen trabajo" con "decisiones ecuánimes". Esto decía:

"Hasta la mañana del partido no suelo mirar ni quién es el árbitro. No me condiciona ni me preocupa. Sinceramente un árbitro es un profesional y si hay una acción en la que no acierte, no es algo que lo haga de manera premeditada. Confío en que quiere hacer un buen trabajo, ser ecuánime en sus decisiones..."

El técnico no quiere que sus jugadores se desgasten pensando en los arbitrajes. El Pipo solo quiere centrarse en Osasuna y no "buscar excusas y lamentos". "Estamos en lo que tenemos que estar. Cuando se acaba el partido y hablamos un poco, tenemos que extraer lo positivo y pensar en el siguiente partido. Estamos en una situación en la que nos podría haber dado otra posibilidad en el partido, una vez eso no sucede, hay que centrarse en los siguiente. No tenemos tiempo de buscar excusas o lamentos. Están exactamente igual que yo".

Preguntado por la diferente manera en la que protestaron el Valencia y Osasuna por los arbitrales, Baraja aseguró que "protestes más o hagas dos mil comunicados no te va a llevar a salir de la situación en la que estamos". "Hay determinadas cosas que tenemos que valorar en este tipo de situaciones. En el partido dije que es una acción interpretable por parte del VAR en el sentido de avisar o no al árbitro. Es una acción que hay contacto y puede ser penalti, cuando uno pasa lo que uno considera justo, a partir de ahí, el partido acaba y no podemos estar continuamente... entiendo que la gente tenga ese punto de rabia o de frustración porque llevamos encadenando cosas de otros momentos de la temporada. No podemos perder la energía ahora en decir si fue o no penalti. Hay determinadas cosas que no nos tienen que llevar a confundir la prioridad, ya no podemos hacer nada más. Corona habló, son cosas que forman parte del juego. Que protestes más o hagas dos mil comunicados no te va a llevar a salir de la situación en la que estamos"