El Valencia ya conoce qué árbitros impartirán justicia este sábado en Mestalla y los precedentes no son los mejores. Tras el claro penalti no señalado a Kessié sobre Fran Pérez la semana pasada en el club se espera que no vuelva a repetirse algo así contra Osasuna. Y es que los malos arbitrajes están poniendo más piedras en la mochila de los de Baraja en su lucha por evitar el descenso.

El colegiado designado por el CTA es Javier Iglesias Villanueva. El colegiado gallego, recién ascendido, solo ha dirigido un partido del Valencia, que fue la derrota por un gol a cero en Girona en un encuentro gris. También tiene un único precedente con Osasuna: una victoria en Almería a principios de temporada. Su hermano, Ignacio, sí perjudicó al equipo blanquinegro en Valladolid al no avisar desde la sala VOR de una roja clara a Aguado. Peores precedentes hay en el VAR, donde estará Cuadra Fernández. El árbitro madrileño pero del comité balear anuló un gol legal a Yunus Musah ante el Atlético por una falta inexistente. Ese día actuó como colegiado principal y cuando fue llamado por Estrada Fernández a revisar el tanto en el monitor no dudó en invalidar una diana que adelantaba a los de Gattuso en un partido que acabaron perdiendo por la mínima. Fue la primera decisión que costó puntos esta temporada, en una cuenta que asciende a ocho unidades 'birladas' por el videoarbitraje. ⚖️ ÁRBITROS | Estos son los colegiados designados para la jornada 2⃣5⃣ en 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 División.



🟨🟥 Designaciones completas: https://t.co/sBZWaw6XEX pic.twitter.com/4XIZAfhbra — RFEF (@rfef) 9 de marzo de 2023 Ocho puntos ‘birlados’ al Valencia desde el VAR