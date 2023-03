El presidente de la Asociación 'De Torino a Mestalla' Juan Martín Queralt ha comparecido en rueda de prensa en la sede de l'Agrupació de Penyes, así como Antonio Paños, Pablo Delgado y Rafael García Fuster. Estas son sus mejores reflexiones:

Martín Queralt

"La solvencia del Valencia está por los suelos"

"No se puede firmar convenio alguno con Meriton"

La solvencia del Valencia se ha rebajado a niveles que, cuando hay que pagar fichas y salarios, ya se acuda a instituciones financieras y prestamistas particular que cargan intereses importantes. La solvencia del Valencia está por los suelos. Desde que llegaron estos señores no han hecho más que mentir y judicializar todo. La finalidad es clara, los procedimientos judiciales merecen tiempo. La solución del Valencia es tratar de resolverlos lo más rápido posible. No se puede firmar convenio alguno con Meriton porque no pueden sentarse en una mesa Meriton y el Ayuntamiento. Ninguna administración pública debe sentarse con Meriton. No tienen derecho a estar en los recintos de las administraciones porque se han hecho merecedores a que no se les abra ninguna puerta. Quien en 2014 malvendieron el Valencia tenían que haberle dicho a Meriton: 'Tenéís que respetar esta tierra y que esto no era una tierra cualquiera'. Esta broma se ha acabado. Las administraciones públicas tienen que ser fieles a su historia. No hacen falta más reuniones con Meriton, lo que hace falta es que se marchen. Se han reunido hasta con uno que pasaba por allí. ¿Dónde estamos? El capital privado valenciano no somos nadie para decirle dónde puede invertir y dónde no, va dónde quiere ir, están en su derecho, el mismo para decir que sí soy quien para decir que a los valencianistas nos gustaría que este capital privado adquiriera el club. Estoy seguro que ese capital privado acudiría gustosísimo a adquirir acciones para recuperar el Valencia y que Meriton se marchara a su casa. La historia de Meriton es la historia de la mentira. Ojo a los que vayan a entablar negociaciones con ellos. El 30 de este mes es la junta de CaixaBank y es posible que es ese turno de ruegos y preguntas se les pregunte por qué van a hacer antela dramática situación del club. Creo que la posición de no venta de Meriton cambiará cuando cambie la posición con la Administración. El objetivo es parar la sangría".

Rafael García Fuster

"No más oxígeno para Meriton"

"Javier Tebas maltrata al Valencia"

"No más oxígeno para Meriton. Ha llegado el momento de hacer un llamamiento a la sociedad valenciana. Todos somos pocos para salvar al Valencia. 104 años no pueden permanecer en sufrimiento continuado. No podemos que Lim condene la ilusión de un pueblo. Queremos hacer un llamamiento positivo a la sociedad civil, a las instituciones financieras y a las empresas privadas. Kempes, Cañizares, Botubot, Ayala...no desaprovechan la anomalía que constituye denunciar a Meriton porque es una humillación lo que están haciendo con el Valencia. Desde aquí nuestro apoyo a Baraja, Gayà y toda la plantilla. A todos los que forman parte de un club que hace poco fue laureado como el mejor del mundo. Todos vamos a salvar al club. Le pedimos al Ayuntamiento que se manifiesto firme y unidos. Pedimos a los grupos políticos que después de los incumplimientos de la ATE pertenezcan unidos y no otorguen ningún convenio con alguien que solo ha hundido al club y ha humillado a la institución. Nunca más el alcalde de Valencia puede aparecer como el portavoz de Meriton. Caixabank no puede ponerse de perfil, no más oxígeno para Meriton por parte de LaLiga y Tebas. El líder de la patronal maltrata al Valencia cuando dice que le da pena el apego de la ciudad con Lim. Le pedimos a todos, a todas las plataformas, todos somos pocos. No más oxígeno para Meriton. Mestalla salvará al equipo y el valencianismo al club.

Antonio Paños

"No vamos a consentir que Caixabank mire a otro lado"

"Están recurriendo a prestamistas de alto riesgo"

"Queremos activar a todos los actores para forzar la salida de Lim. La argumentación de Caixabank ha sido bastantes singular: mientras paguen las cuotas no tenemos nada que decir. Ante esa posición, nos planteamos si las operaciones cuentan con las mismas garantías cuando se firmaron. ¿Es la misma garantía? ¿Se le ha pedido al Valencia la deposición de garantías? ¿Se ha planteado? ¿Si la minoración de garantías viene por una pésima gestión no tienen que tomarse unas medidas? ¿Se ha mantenido la calidad crediticia del club? Si todo eso proviene de una gestión negligente entendemos que se deberían tomar medidas. Están haciendo una pésima gestión financiera y están recurriendo a prestamistas de alto riesgo en el mercado. ¿Puedo estar tranquilo de que me van a pagar? La reputación es crítica. ¿Va a seguir La Caixa viendo impasible esta muerte anunciada? No vamos a consentir que se mire a otro lado.

Pablo Delgado

"El alcalde dijo que las obras empezarían en octubre y ni se les espera"

El incumplimiento de los gestores de la actuación territorial data de 2015, se tenía que haber ido ejecutando. Desde 2015 a 2021 nada hizo la administración para controlar esas obligaciones. La Administración ha hecho impedir que pueda recuperar cualquier tipo de actuación que lleve a término la ejecución del nuevo Mestalla. Lo que no sabemos es por qué han hecho esto. El alcalde dijo que las obras empezarían en octubre y no están ni se les espera. Luego están las fichas, ¿Dónde está el convenio? ¿Por qué esa complacencia y esa permisibilidad? ¿Por qué les atienden? ¿Por qué negocian las fichas? De Torino a Mestalla ha pedido nuevamente que le sean notificado para recurrirlo en la vía contencioso-administrativo ante las nefastas decisiones de la administración. Ellos no quiere hacer nada sobre la ATE, no se sientan a resolver nada, lo único que han hecho es recurrirles todo lo que han presentado y siguen estos políticos queriendo sentarse con ellos. ¿Pero esto qué es? Le pedimos a la administración que se restablezca el status quo de la ATE. Lo que hay que hacer es ejecutar lo que estaba pactado.