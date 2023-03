A pocas horas de la celebración del juicio en el que se sentarán en el banquillo Amadeo Salvo (Expresidente del Valencia CF) y Aurelio Martínez (Expresidente de la Fundación VCF), otro de los protagonistas en aquella época ha hablado sobre el proceso de venta y los motivos para vender a Peter Lim, así como de la situación actual del Valencia CF. Manuel Llorente ha concedido una extensa entrevista en Radio Valencia Cadena SER en la que ha dado su punto de vista sobre estos temas.

Todo ello en la previa de ese juicio en el que Salvo y Martínez han sido llamados a declarar por la venta de la mayoría del paquete accionarial a Lim en 2014, ya que un grupo de cinco socios del club interpusieron una demanda contra ellos al considerarlos responsables de que el grueso de las acciones del Valencia CF acabase en manos de Meriton Holdings y les exigen una indemnización simbólica de 1.900 euros por los daños morales y económicos.

“El proceso empieza por una decisión política. Tenían que liberarse del aval, pero los que tomaban la decisión de a quien vender, era la Fundación y se lo venden a Peter Lim porque les prometen estar ahí varios años y se creían que iban a manejar el club", asegura Llorente sobre el motivo principal por el que Salvo y Aurelio hacen la operación con Lim.

Sobre el inicio de ese proceso de venta de la mayoría accionarial de la entidad de Mestalla, el ex presidente apunta a cuestiones políticas como el germen de todo: “Sí ,querían venderlo desde la Generalitat Valenciana (GVA). Querían resolver el tema del aval y en su momento, la alcaldesa (Rita Barberá) quería que se terminara el campo. Eso hizo que se cambiara una dirección que cuando empezó, tuvo muchos problemas con el banco. A parte de eso había otras soluciones, no había necesidad de vender el cien por cien de las acciones como ha hecho el Atlético de Madrid por ejemplo. Nos ha pasado de largo”.

“Estábamos metidos en la época más dura de la crisis. El 2010 era un momento de una crisis económica bestial... no pagaba a las farmacias, la GVA, y le da un aval al Valencia. Este era una aval que normalmente se le daba a Ford y ese año no lo utilizó. Fue la mejor solución que se podía buscar. El que tuvo un papel superimportante fue Paco Camps. Si hubiera sido President, no se hubiera vendido el Valencia. La mejor solución era esperar un poco. Nosotros pagábamos todo como club, los gastos corrientes. La FUNDACIÓN a través de la GVA querían deshacerse de ese aval", prosigue Llorente sobre cómo la resolución de la cuestión del aval del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) en 2009 fue determinante en el futuro del club.

“Tuvimos cuatro años de mucha tensión. Necesitabas una ampliación de capital, necesitabas estar en Champions, mucha presión de los medios, de la afición… es lo que hace que el club vaya hacia adelante. Eso te agota. También llegó un momento, le dije a la alcaldesa (Rita Baberá) que si esperaba un par de años el campo lo terminábamos, pero no podíamos poner el riesgo la sociedad con otro cerdito más para acabar el campo. Y a la GVA le dije que estaba tomando valor el fútbol, que tuviera un poco de paciencia porque se podía vender un porcentaje amplio de acciones para que no se perdiera el control total del club. Pepe Ciscar se empeñó en que había que resolver el aval y Amadeo Salvo y Aurelio Martínez le dijeron que lo resolverían", continúa Llorente sobre cómo la situación le desgasta y acaba llevándole a dimitir como presidente del Valencia CF en abril de 2013.

"En una reunión con Társilo Piles, Cristóbal Grau y yo con la alcaldesa, cuando salimos de ahí ya estaba el cambio estaba decidido por parte de ella. Ella también se empeña en que esté Aurelio Martínez en la Fundación VCF. A mí Císcar, cuando me comunica los cambios que va haber en la Fundación VCF me dice que es ella la que recomienda los cambios”, finaliza sobre su salida del club antes de iniciarse el proceso de venta.

¿Era la de Peter Lim la mejor oferta para comprar el Valencia CF

“No. Había más ofertas para comprar pero el Valencia no era necesario venderse en aquel momento. Hay que distinguir dos cosas: la propiedad de las acciones y el Valencia CF como empresa y su viabilidad. El Valencia tenía una deuda muy asumible, éramos terceros o cuartos durante varios años y habíamos bajado la deuda en doscientos millones. No teníamos necesidad de venderse. La cuenta de resultados no necesitaba venderse"

"Bankia tenía otro comprador, mucho mejor que el actual, Cerberus. Cuando se terminaba la operación inmobiliaria las acciones volvían a la sociedad valenciana. El presidente durante esa etapa sería un valenciano como Manuel Broseta, con empresarios de la Comunitat Valenciana. David Albelda era director deportivo en ese proyecto"

"Empezó a decirse que era un fondo buitre. Yo estuve hablando con ellos. Esa era su intención. La operación inmobiliaria de Newcowal la ponían en marcha" y añade sobre la situación de la deuda: "la reducimos a 350 de 550 millones en tres, cuatro años y con un equipo solvente".

Además apunta a Salvo y a Aurelio como responsables de la venta a Lim por su intención de quedarse en sus cargos: "Decían que el accionista que compraba iba a aportar el dinero que faltaba. El Valencia tiene su deuda y se hace cargo de la deuda de la FVCF con Bankia, pero transmiten como que van a poner dinero… y si faltan más, pondrán 25 más, como diciendo que el máximo accionista se hacía cargo personal de la deuda del Valencia CF. Eso no iba a darse, ni se asomo en el pacto de venta".

“Se ha vendido muy mal. No aparece nada reflejado en el contrato. Si vendes una sociedad como el Valencia, lo normal es establecer una serie de condiciones vinculantes que si no se cumplen puede retrotraerse la operación. Ni yo, ni nadie que esté pensando en intereses exclusivos de la sociedad. Ellos querían seguir en el cargo. Con cualquier otra operación no seguían en el cargo. A Wanda no se le vendió porque ellos no continuaban. Con Cerberus tampoco. Ellos defendieron la operación con Lim porque ellos seguían”, sentencia sobre esa venta a Meriton Holdings.

¿Va a vender Peter Lim las acciones del Valencia CF?

En esa entrevista en la Cadena SER, Llorente también ha tenido tiempo para explicar su visión del actual Valencia CF y cuál puede ser el futuro de Lim en Mestalla: "En algún momento se planteará vender el club, si nos ponemos en su lugar, pensaría en qué medida estoy disfrutando yo… sé que le gusta el fútbol y presume de ser el propietario en ciertos círculos… pero si todo lo que le traen son problemas, tendrá que tomar alguna decisión. Hay un problema económico grande de ingresos, el Sevilla tiene un presupuesto de 240 millones de euros. Nosotros tenemos noventa para hacer frente a los gastos, por eso no se puede fichar, ni asumir la deuda. Hace falta economía".

“No. La última noticia… es que él, concretamente el domingo del Atlético Madrid Valencia, no tiene interés. Pero hoy se dice que no y a lo mejor dentro de dos o tres veces, las cosas cambian”, acaba sobre una posible venta del paquete accionarial de Meriton Holdings.