Rubén Baraja ha analizado la importancia del partido contra el Rayo en la rueda de prensa previa a la cita en Mestalla de este mediodía en Paterna. Pese a no considerar el enfrentamiento contra los de Iraola como "una final", sí asegura el Pipo que es "fundamental" en el devenir de la competición. "Queda tiempo pero es importante sentir el calor" de la afición, ha reconocido.

En una de las preguntas le han cuestionado sobre unas declaraciones que hizo recientemente Javier Solís, director corporativo del club. Aprovechando el parón, Solís convocó una rueda de prensa para analizar la situación institucional y deportiva del club en estos momentos y también de cara al futuro. En ella expresó que era "muy probable" que el Pipo continuara la próxima temporada en Mestalla.

Cabe recordar que por lo pronto Rubén Baraja tiene contrato hasta junio y pese a que el técnico reconociera en su presentación que dirigir al Valencia CF era "un sueño hecho realidad", siempre ha mantenido los pies en el suelo y ha querido ir paso a paso. Primero, salvar al equipo y luego veremos.

En esas sigue. "Yo solo puedo decir Rayo Vallecano, nada más", ha dicho. "Nuestro objetivo pasa por hacer un partido en el que debemos hacer muchas cosas para hacer un partido completo, en cuanto intensidad, idea. Jugamos delante de nuestra afición. Venimos de un partido (Atlético) en el que no hicimos las cosas bien y tenemos que intentar cambiar la cara y recuperar lo que veníamos haciendo bien en los anteriores. El foco es este. El siguiente partido", ha manifestado. Es evidente que Rubén Baraja no quiere centrarse ahora en su situación. Primero, concretar el objetivo de la salvación y luego, cómo no, negociar para seguir "haciendo realidad ese sueño" durante mucho más tiempo.