19:28

¡BUENAS TARDES! Todo listo para vivir desde YA toda la previa del partidazo de Copa del Rey de esta noche en Mestalla entre el Valencia y el Athletic Club. Os dejamos con la previa del partido de esta noche para ir abriendo boca: El golpe en la mesa que pide Baraja al vestuario

Rubén Baraja golpeó dos veces con el puño en la mesa para dejar claro su mensaje. El sonido retumbó en la sala de prensa de Paterna. El Pipo endureció su discurso y pidió «máxima exigencia» a sus jugadores como única solución para evitar el descenso a segunda división. No fue improvisado. Ya lo había dicho de puertas para adentro en el vestuario después de la derrota de Almería. El técnico exigió un «plus» a sus futbolistas durante la semana como publicó SUPER. Hay que hacer «más» para salvarse porque no va a ser suficiente. Este sábado recordó esa exigencia y la extendió a todos los estamentos del club. «Esta camiseta nos exige dar un poco más. No solo los jugadores. A todo el mundo alrededor del club». Esta noche toca dar otro golpe encima de la mesa, pero esta vez en Mestalla. El Valencia-Sevilla es la vida. La categoría y la supervivencia del club están en juego.