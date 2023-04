A Rubén Baraja le crecen los enanos. El Pipo afronta la dramática final por la salvación del domingo contra el Elche plagado de bajas. Las lesiones y las sanciones se han cruzado en el camino del equipo a las puertas de uno de los partidos más importantes de la historia del club.

El técnico no podrá contar en el Martínez Valero con los lesionados Marcos André, Justin Kluivert y Thierry Rendall y los sancionados Hugo Duro (quinta amarilla) e Ilaix Moriba (expulsado). A las cinco bajas seguras contra el colista hay que añadir dos dudas. Samu Castillejo y Nico González entrenan al margen el grupo y su participación está en el aire a falta de tres sesiones. Hasta siete jugadores podría perder en el peor de los casos. Un contratiempo más para el equipo. No queda otra. Habrá que jugarse el descenso a Segunda División con lo justo.

Castillejo y Marcos André

El Pipo no gana para sustos. La derrota contra el Sevilla acabó con dos jugadores lesionados. Samu arrastra molestias musculares desde el domingo. El malagueño se sometió a una resonancia el martes. Su presencia en Elche no está descartada, pero se trata de una problema muscular y no es fácil que llegue al cien por cien y sin riesgos de recaída al domingo. Su evolución en los próximos días será clave para tomar una decisión. Baraja lo espera.

También a Nico. El centrocampista sigue trabajando en solitario, aunque la idea es que se incorpore al grupo a mediados de semana y regrese al once contra el Elche. Quien no estará es Marcos André.

El delantero, que volvió contra el Sevilla dos meses después, sufre una rotura del menisco externo de su rodilla derecha y tras las valoraciones a las que fue sometido el delantero valencianista se consideró que la mejor opción terapéutica es someterle a una cirugía artroscópica. El hispano-brasileño se pierde las últimas nueve jornadas.

Cavani, el único delantero

Sin Duro y sin Marcos André, el único delantero ante el Elche es Edinson Cavani. El uruguayo será titular en ataque. No hay más. Repetirá en ataque tras su enfado por ser sustituido contra el Sevilla y con la obligación de romper su sequía de goles: no ve puerta desde el 31 de diciembre contra el Villarreal.

Está a cero en 2023. Lo bueno es que el Elche le trae sus mejores recuerdos. Su único doblete de la temporada fue en el 2-2 de la primera vuelta.

Mario, Diego López y Marí

Baraja tendrá que completar la lista de convocados con algún delantero del Mestalla. El Pipo echó a mano durante el entrenamiento de Mario Domínguez, Diego López y Alberto Marí. Tendrá que elegir.

Momento Fran Pérez

Los problemas del Pipo en las tres posiciones de ataque abren la puerta a Fran Pérez. El canterano se ha ganado ser protagonista en Elx. El equipo necesita valentía y compromiso para salir del descenso y el extremo derecho es ejemplo de las dos cosas. Todavía no ha sido titular con el primer equipo. La temporada ha demostrado que está preparado.