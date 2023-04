David Villa, el máximo goleador de la historia de la selección española de fútbol, así como ex jugador del Valencia, entre otros, mostró confianza en que el equipo valencianista pueda "dar la vuelta a la situación" y salir de los puestos de descenso de la competición española, porque "aún quedan partidos de Liga" para lograrlo.

"Es una situación muy complicada. Yo soy una persona que intento siempre ser positiva y creo que todavía queda tiempo y confío en que consigan salvar la categoría", explicó el delantero, en el acto benéfico "III Encuentro de las Estrellas" celebrado en la localidad madrileña de Alcalá de Henares.

"El Valencia lo que tiene que hacer es ganar partidos. Yo he vivido esta situación desde dentro como jugador. Cuando estás en esa posición tienes que ganar los partidos como sea. Al final si juegas bien y no los ganas no te salvas", aseguró Villa.

El Valencia se medirá este fin de semana al Elche en el estadio Martínez Valero a las 14:00 CET. Será una de las '9 finales' que tiene el equipo valencianista por delante antes de que se termine la temporada.

Baraja, técnico del equipo valencianista, cuenta con cinco ausencias aseguradas para este encuentro: Kluivert, Marcos André, Thierry , Illax y Hugo Duro. Está disponible el uruguayo Cavani.