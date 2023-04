Baraja ni confirmó ni desmintió en la rueda de prensa que su plan para el Martínez Valero sea una defensa de cinco, pero sí reconoció que se están probando nuevas variantes: "Trabajamos cosas continuamente". En ese sentido, el 'Pipo' no cree que ir variando el esquema sea un problema que pueda desconcertar a sus jugadores: "El equipo se adapta bien a manejar diferentes situaciones".

Además del plano táctico, puso en valor el impulso anímico que daría la victoria: "No es una cuestión del esquema sino de estar convencidos de lo que tenemos que hacer y lograr la victoria. Los jugadores están viendo que trabajan y las cosas no salen y ellos necesitan el aliento y la confianza que te da ganar".

Preguntado sobre el papel de Hugo Guillamón como líbero o pivote en esta formación, el vallisoletano no se mojó: "No voy a puntualizar sobre nadie, me gusta hablar del equipo". Sí habló de Gabriel Paulista, que puede reaparecer y formar parte de esa defensa impar tras su lesión: "Gabi es muy importante por jerarquía, experiencia en el club, carácter... tratamos de que todos tengan su mejor versión. Ha salido de lesión, eso tiene su proceso. Cuando lo vea en condiciones entrará, aquí confiamos en todos".