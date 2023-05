Arthur Melo fue uno de los objetivos del Valencia para reforzar el centro del campo esta temporada. Gennaro Gattuso apostaba fuerte por él. El italiano habló personalmente con el mediocentro de la Juventus de Turín, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto y el jugador acabó cedido en el Liverpool. El brasileño ha reconocido en una entrevista a 'Goal' lo cerca que estuvo del Valencia y el cariño que cogió al club y a sus aficionados durante esas semanas de negociaciones.

"Estuvimos hablando con el Valencia. Ahí estábamos pensando si era que sí o no. Tenía que hablar con la Juventus para ver si autorizaba mi cesión al Valencia o no. Al final acabaron fichando a otro jugador. Tuve una conversación con Gattuso, una persona que admiro y respeto mucho. Al final los clubes no acabaron de cerrar el negocio, cosas que pasan en el fútbol. Al final, no salió la negociación y fue el Liverpool el que vino a por mí, apostó por mí algo que les agradezco mucho”, explicó en Goal.

El mediocentro recibió mucho cariño del valencianismos durante aquellas semanas y le desea la salvación al club. “Espero que salgan de la situación en la que están lo más pronto posible. Recibí muchos mensajes de los aficionados del Valencia, los agradezco muchísimo porque fueron mensajes muy positivos. Al final no se dio el fichaje, pero tengo mucho cariño por el Valencia y espero que pueda permanecer en Primera".