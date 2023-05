Si hay un futbolista que conoce la sensación de hacer vibrar Mestalla ese es Claudio ‘El Piojo’ López. El delantero argentino es el ídolo de toda una generación de aficionados blanquinegros que festejaron con la Copa de La Cartuja del 99 su primer título como valencianistas. Este año el Coliseo de la Avenida de Suecia cumple cien años de historia y el ariete habló sobre el impulso competitivo que supone para los jugadores tener el estadio a favor y lo que se siente cuando uno está jugando en ese césped.

«Al estar las gradas tan cerca del campo sientes el aliento y te da ganas de poder hacerlo mejor. Puedes ver a la gente mucho mejor, ver las facciones de su cara, la tristeza, la alegría. Ese segundo en el que levantabas la cara y los veías te recargaba de energía», relataba el mítico ‘7’.

Para el Piojo la arquitectura del estadio jugaba un papel fundamental, pero después ya era cosa de los aficionados elevar el griterío y la sensación de vértigo hasta el extremo: «Lo primero es el campo y como está posicionado, lo otro ya lo ponen los aficionados. El jugador al sentir esa fuerza trata de dar el 110 por cien siempre que tiene la oportunidad de jugar aquí», señalaba un futbolista que vivió en el Valencia CF los mejores años de su carrera deportiva.

En su memoria tiene grandísimas noches, entre las que destacan las siguientes: «Desde los partidos contra el Barcelona hasta los octavos, cuartos y semifinales de Champions o los finales de temporada, que nos fundíamos en un abrazo con toda la afición destejando lo logrado en aquel momento, ya sea clasificar para la Champions, una final de Copa...», decía sobre su relación con Mestalla y de los días que tiene guardados en su recuerdo por la emotividad con la que los vivió.

Verdugo del Barça

El valencianismo tiene muy presentes también los partidos en los que fue el constante verdugo del FC Barcelona: «La ‘seguidilla’ contra el Barça es algo que aunque yo no tenga en la memoria, me lo recuerdan siempre. Esa época marcó un antes y un después en mi relación con el club, con la afición», decía el Piojo, verdaderamente convertido en su momento en la mayor pesadilla de la hinchada blaugrana.

Su primera vez

Pero como todas las historias, la relación entre Mestalla y Claudio López tuvo también una primera vez. Así la explicó: «Fue en la presentación y al salir y ver de lo que se trataba me causó sensación. Tener a la gente tan cerca del campo te recargaba de energías, me daba muy buena sensación», relataba el argentino, que en aquel momento no sabía todo lo bueno que vendría luego.