Nueva personalidad que se ha posicionado sobre el caso Vinícius, esta vez le ha tocado el turno a Ximo Puig. El President de la Generalitat dejó claro que el público de Mestalla no es racista, y condenó las expresiones racistas al igual que tildarlas de "preocupantes" para la sociedad. "Yo creo que no es un tema frívolo, es preocupante que hayan expresiones racistas en la sociedad y ese caldo de cultivo que genera la extrema derecha está ahí, desgraciadamente", lamentó el President.

"El público de Mestalla en absoluto creo que sea racista", aunque sí que reconoció que "hay alguna persona que ayer dijo una barbaridad", por la que tendrá que pagar, para después añadir que "estoy alineado con lo que dijo el capitán, creo que es la actitud". Gayà condenó tras el partido todo insulto racista, y que por él, "que no vuelvan a entrar". Eso sí, “hacer gestos de ‘a Segunda’ no está bien. Lo puedo entender, él intenta sacar de esa forma la rabia pero una cosa no quita la otra. Yo denuncio esos insultos racistas pero él tampoco puede hacer eso porque ha sido una minoría", apuntó el capitán.

Ximo Puig finalizó mandando un mensaje a Vinícius: "Los futbolistas no deben comportarse de manera arrogante, la arrogancia y la soberbia son muy malas consejeras, y es igual en un campo de fútbol como en una plaza de toros", sentenció Puig.