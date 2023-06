Miguel Zorío ha cargado contra Jorge Mendes y Peter Lim tras conocerse que el Mallorca venderá a Kangin Lee, que salió gratis del Valencia CF, por veinte millones de euros. El exvicepresidente del club y portavoz de Marea Valencianista denuncia que el agente cobró más de cinco millones del cuadro bermellón se quedó el 50% de los derechos, mientras que la entidad de Mestalla únicamente percibirá lo que le corresponde por derechos de formación.

Además, Zorío hace referencia a una larga lista de futbolistas: Jonas, Rafa Mir, Toni Martínez, Fran Navarro, Parejo, Coquelin y Garay. Por ello exige conocer las cantidades que Mendes ha cobrado por las transacciones con sus futbolistas. Además, se compromete a vigilar la operación de Facu González, que considera "muy parecida a la del coreano".

Comunicado de Marea Valencianista

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío ha mostrado de nuevo su indignación ante la lamentable imagen que está dando el club con Kangin Lee, reconocido como mejor jugador del mundial sub 20, y del que Bordalás siempre dijo que no entendió su salida gratuita del club.

El jugador fue regalado al Mallorca en 2021. Sus derechos se los quedó el equipo balear al 50% con Jorge Mendes, representante del jugador, y el club le pagó al agente portugués más de 5 millones de euros por la llegada gratuita del crack coreano.

El Mallorca y Mendes tenían un acuerdo por el que el jugador podría salir si tenía una oferta igual o superior a 17 millones de euros, lo que aseguraba al equipo mallorquín una plusvalía mínima de 3,5 millones de euros, y a Mendes de 8,5 millones, a los que habría que añadir los 5 recibidos por conseguir la salida gratis total del jugador. Y antes del 30 de junio, parece que Kangin Lee saldrá de las islas a un equipo de champions league por cifras muy superiores.

Para Miguel Zorío “este es un caso más del vaciado de caja que han realizado Peter Lim y Jorge Mendes con el Valencia CF. Regalaron a Jonas a su club matriz. Vendieron a Mir por 2 millones de euros al Wolves de Jorge Mendes, y terminó en el Sevilla por 15 millones. Toni Martínez y Fran Navarro sólo dejaron 3 millones en el Valencia CF y la próxima temporada serán la delantera del Oporto. Regalaron a Parejo y Coquelin al Villarreal, y fichamos a Almeida por 6 millones más de lo que valía. Garay dejó de ser jugador del Valencia CF cuando decidió dejar de ser jugador de Jorge Mendes. En definitiva, nos están vaciando el club, no solamente con las compras y ventas de jugadores, sino también con las salidas gratuitas con plusvalías posteriores de las que el club no ve ni un euro”.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “cuando se vaya Peter Lim del Valencia CF le daremos la vuelta a los cuadros de sus Presidentas y Presidentes. Ninguno merece pasar a la historia del club. Desprecian a los jugadores que no son de su tienda, desprecian a los aficionados críticos, desprecian a los periodistas que transmiten la verdad de lo que está ocurriendo, desprecian a los políticos de nuestra ciudad y nos han tomado el pelo desde el primer momento. Ya es hora de saber algo tan sencillo como conocer en cuantas operaciones de compra, venta y renovación ha participado y cobrado Jorge Mendes y sus socios; cuanto han cobrado, a través de que sociedades lo ha hecho. Pero también queremos saber para que ha servido la empresa que tiene el Valencia CF en un paraíso fiscal asiático, en un edificio de oficinas dedicado a ser la sede postal de empresas off. En definitiva, queremos que la justicia haga su trabajo. Los indicios y pruebas justifican la investigación en profundidad de la fiscalía de Valencia. Si hace su trabajo, el valencianismo se lo reconocerá”-

Miguel Zorío avisa “que tras pagar 5 millones de euros por un central del que desconfía el cuerpo técnico, vigilaremos la operación de Facu Gonzaléz, muy parecida a la del crack coreano”.