Les claus de l'Operació Eixida

El mercat de fitxatges del València avança sense la materialització de les operacions obertes i a l'espera que arriben ofertes per jugadors. Com cada estiu a Mestalla la ‘Operació Eixida’ marcarà en bona part les possibilitats a l'hora de confeccionar la plantilla. Per espai en els paràmetres del ‘fair-play’ Fiananciero i també per capacitat adquisitiva a l'hora de fitxar. Futbolistes com Giorgi Mamardashvili o Yunus Musah estan considerats com els jugadors transferibles amb millor cartell i possibilitats de portar una bona oferta, però el capítol d'eixides no acaba ací. Altres futbolistes, entre els quals destaquen Gabriel Paulista i Edinson Cavani, tenen fitxes molt ‘pesades’ per al context actual en el qual es mou l'entitat valencianista i per al pes específic que tenen en l'equip.

En el cas de l'uruguaià ostenta un contracte molt elevat, una posició en l'escalafó salarial que no s'ha recolzat amb el seu rendiment. El passat estiu va firmar per dos temporades per a tractar de fer oblidar a Gonçalo Guedes. Després d'unes setmanes barallant la seua arribada es va convertir en el fitxatge# estrela donada la seua impressionant carrera en el futbol internacional a pesar de tindre ja 35 anys. A pesar que abans del Mundial va donar símptomes de poder marcar diferències, amb l'arribada de 2023 es va quedar completament en blanc fins al punt que va acabar sense ser titular per a Rubén Baraja. La seua fitxa, superior als dos milions d'euros nets per temporada, limita al València a l'hora d'encaixar fitxatges.

Pel que fa al seu futur totes les opcions estan damunt de la taula. Des de la seua continuïtat fins al seu traspàs passant per concedir-li la carta de llibertat. La seua eixida, no obstant això, és la que guanya més força a hores d'ara del mercat tenint en compte que la seua llegenda li obri moltes portes, especialment en campionats exòtics o a Llatinoamèrica, on més cartell té. Equips com a Nacional de Montevídeo o Boca Juniors ja han mostrat el seu interés per fitxar-li i el futbolista va publicar un enigmàtic missatge en les seues xarxes socials fa escassos dies: «Sempre podem tornar», escrivia al costat d'una fotografia gaudint de les seues vacacions a el Uruguai. De moment està citat per a començar la pretemporada, però s'esperen moviments en la davantera que passen en gran part perquè ix o es quede.

Paulista va acabar com a titular

A Gabriel Paulista també li col·loca el seu sou en la rampa d'eixida. Va renovar en un València que lluitava per ficar-se competicions europees i ara la seua fitxa està completament desfasada per a la realitat esportiva i econòmica que viu l'entitat. El seu cas té diferències pel que fa a a el de Cavani. Va acabar sent titular en un equip que va viure al caient de la navalla i Rubén Baraja va aprofitar la seua experiència i experiència per a salvar la categoria en un moment molt delicat. Ara bé, amb el fitxatge de Cenk Özkacar i altres moviments que poden donar-se, el club vol donar-li un gir de rosca a la defensa i no consideren l'hispanobrasileño un jugador ni molt menys intocable. Li queda un any de contracte i també es contemplen tots els escenaris, atés que al contrari que l'ariet uruguaià no té tant cartell en el mercat per a recalar en lligues o equips que li puguen mantindre els seus emoluments.