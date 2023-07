El presidente de Adana Demirspor, Murat Sankar, ha declarado al diario Milliyet turco que el coste del jugador es muy alto económicamente y que, por tanto, no lo pueden comprar. "Lo más probable es que se vaya a Arabia", ha recalcado tras ver las noticias que han aparecido sobre el asunto. El delantero se quiere quedar en Valencia y el viernes ya se pondrá a las órdenes de Baraja.

"Sólo vemos a Cavani en sueños, sobre todo en un momento en el que el euro está tan caro. Recibe cinco millones de euros", son las palabras que ha recogido El Observador de las declaraciones del dirigente del club turco. Sankar ya expresó en su día que estaban interesados en la contratación del delantero del equipo valenciano, ya que su objetivo es crear un equipo fuerte que llegue a jugar la Superliga turca y la Conference League de la UEFA.

La temporada de Cavani

A Edinson Cavani aún le queda un año de contrato pero lo cierto es que no está seguro de si seguirá o no en el Valencia CF. El delantero no tuvo un mal comienzo de temporada con Gattuso al frente, quien empezó a contar con él a partir de la cuarta jornada. El valencianismo situó al jugador en un altar, ya que en tan solo ocho partidos anotó cinco goles y una asistencia.

Te puede interesar: 1 Reunión para tratar el futuro de Cavani

Sin embargo, en 2022 marcó su último gol en La Cerámica y, a partir de 2023, no hubo rastro del Cavani que los aficionados habían conocido al comenzar la temporada recién finalizada. De hecho, los canteranos se posicionaron por encima del veterano ante la poca participación en los demás partidos.

Ahora, con las noticias sobre la venta de Cavani, el jugador quiere quedarse en el equipo valenciano para demostrar a los blanquinegres que puede aportar más de lo que ha hecho este año. No obstante, los minutos se le acaban al de 36 años porque la decepción ya ha llegado al valencianismo y cada vez son más las ofertas que llegan para su marcha.