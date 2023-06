El verano pasado llegó Edinson Cavani a València como fichaje de relumbrón. Lo hizo con la carta de libertad y un gran currículum, pero también con 36 años y fuera de forma. Tras no jugar en las primeras tres jornadas, debutó el 17 de septiembre frente al Celta y en sólo seis partidos anotó cuatro tantos. Números más que interesantes. Una lesión de tobillo le dejó fuera un par de semanas, y no volvió a jugar con el Valencia CF hasta después del Mundial de Catar. El 31 de diciembre se reanudó LaLiga y el uruguayo lo hizo marcando de nuevo frente al Villarreal su quinto y último gol en LaLiga. En 2023, entre problemas físicos, baja forma y mal rendimiento, no fue capaz de marcar ningún gol más.

Por si fuera poco, con la llegada de Baraja fue perdiendo protagonismo y su baja incidencia en el juego no le hicieron merecedor de muchos más minutos. El técnico pucelano, eso sí, confiaba más en Cavani que en Hugo Duro o Marcos André. Ninguno estuvo a la altura en la recta final del campeonato y fueron los Kluivert, Lino, Diego López y Alberto Marí quienes tuvieron que tirar del carro ofensivo de los de Mestalla. En los últimos tres encuentros, con la permanencia en juego, el uruguayo sólo disputó 22 minutos y ninguno de ellos participó en la última jornada. Con contrato hasta el 30 de junio de 2024, Edinson Cavani y su familia están contentos en la ciudad y su intención pasa por cumplir su contrato con el Valencia CF, demostrando que puede recuperar la confianza del entrenador y la afición a base de goles. Esta vez contaría con pretemporada y sin un Mundial que corte su progresión a mitad de curso. En cualquier caso, la pelota está en el tejado del club. Tal y como informa el periodista Héctor Gómez, equipos de Argentina, Turquía, México y Arabia Saudí estarían interesados en fichar al jugador. Insistimos en que él quiere quedarse, pero el club puede optar por prescindir de la ficha más alta de la plantilla junto al capitán Gayà. Por el momento, desde la entidad no se le ha mostrado la puerta de salida y se mantiene su citación para iniciar la pretemporada junto a sus compañeros el fin de semana del 7-9 de julio. El futuro de Gabriel Paulista El central hispanobrasileño es otra de los jugadores que podrían salir este verano. A sus 32 años, tiene contrato hasta 2024 y es uno de los capitanes del Valencia CF. Sus lesiones no le han permitido mantener la continuidad necesaria, lastrando el rendimiento del equipo. Este curso ha participado en 23 encuentros entre LaLiga y Copa del Rey y, con él ausente, los valencianistas han perdido en 12 de los 18 encuentros. La llegada de Baraja supuso la vuelta del central a la titularidad, disputando los 90 minutos en siete de los últimos nueve partidos en los que el Valencia CF logró la ansiada permanencia. En cualquier caso, se trata de uno de los jugadores mejor pagados del plantel y su salida podría suponer una importante liberación de masa salarial. Los movimientos del Valencia en el mercado de fichajes Hasta la fecha, Cenk Özcakar es el único fichaje del Valencia para la temporada 23/24, tras ejecutar el club la opción de compra de 5 millones de euros. El turco seguirá pues formando parte de la zaga en la que se espera que sigan Cömert, Diakhaby (se marchará cerca de un mes a la Copa África) y queda en el aire el mencionado Paulista. Además, tanto Mosquera como Facu González podrían dar el salto definitivo, si bien el uruguayo ha puesto en tela de juicio el contrato firmado con el Valencia CF y podría pretender romperlo unilateralmente. La salida de Lato no conllevaría refuerzos para el carril zurdo. La marcha de los cedidos Kluivert y Lino será cubierta en parte por Sergi Canós, que firmará como valencianista próximamente. Nico y Moriba dejarán cojo el centro del campo y el Valencia deberá reforzar también esta demarcación.