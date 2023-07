El nuevo jugador del Valencia CF Pepelu ha respondido a un test personal en el que ha reconocido que su sueño deportivo es "ganar algún título con el Valencia" y que el jugador en el que se ha fijado desde pequeño era Xabi Alonso "por sus características". Estas han sido sus respuestas:

Playa o montaña: Playa sin duda.

Comida: Como buen valenciano, la paella.

Lugar pasa esconderse: Alguna isla como Grecia o Malta.

Héroe de comic: Spiderman para poder trepar y volar por algún edificio.

Una manía: Entrar con el pie derecho al campo

Frío o calor: 50%. Para jugar me gusta el frío, pero me gusta estar en la playa y también me quedaría con el calor.

Una serie: La casa de papel

Una película: Si me tuviera que quedar con alguna, Focus.

Ídolo de pequeño: Xabi Alonso, por características, era un jugador que me gustaba.

Lo que más te molesta en un campo: Cuando hay muchas pérdidas de tiempo

Un sueño deportivo: Ganar algún título.