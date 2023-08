El Valencia y Rafa Mir esperan con optimismo el cierre final del mercado de fichajes. El club y el jugador confían en llegar a un acuerdo con el Sevilla en los próximos días antes de que finalice el plazo. La negociación está en marcha y para Rafa Mir solo hay un final posible: jugar en el Valencia.

De momento, el Sevilla no rebaja sus pretensiones. El club hispalense quiere que el Valencia asuma la ficha del jugador de en torno a dos millone s de euros y pague por la cesión la cantidad que le resta por amortizar de su fichaje: alrededor de tres millones de euros. La operación, de momento, no baja de 5 'kilos'.

El Valencia y el jugador esperan que se llegue a un acuerdo. Las dos partes lo tienen claro. Rafa Mir solo quiere jugar en el Valencia y para el Valencia el muerciano es prioridad. El club, una vez cerrada la contratación de Sergi Canós, aprieta para que la operación también llegue a buen puerto.

El club mantiene abiertos los contactos con el Sevilla y el jugador pone de su parte en privado y en público. El lunes, tras el partido contra el Alavés, metió presión con unas polémicas declaraciones en las que dejó claro que su actual situación en el Sevilla no es de su agrado.

“Siempre he estado ahí. Ahí están los números, siempre que he salido he podido hacer goles, sumar, ayudar al equipo pero bueno no estoy contento la verdad ni por jugar poco ni por perder ni bueno… esto no es lo que lo que quiero ni lo que tiene que querer el club, dijo sin pelos en la lengua". Rafa fuerza su salida al Valencia. Mestalla le espera.