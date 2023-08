El mercado de fichajes del Valencia es un auténtico suicidio. Pase lo que pase en las últimas 48 horas, la planificación deportiva de esta temporada es un fracaso y una temeridad. Quedan dos días para que LaLiga cierre la ventana de incorporaciones y la situación es dramática. Sin los refuerzos que pedía Rubén Baraja en junio y con Peter Lim asfixiando al club sin contemplaciones. El máximo accionista no autoriza invertir en otro delantero los 5 millones de euros que estaban destinados al fichaje de Rafa Mir. El club está atado de pies y manos desde Singapur a dos días del cierre de mercado y el cabreo del Pipo cada día va a más a medida que se acerca el 1 de septiembre. La plantilla está muy debilitada con respecto al año pasado y, lo que es más grave todavía, en la reunión de ayer entre Layhoon Chan, Miguel Ángel Corona y el propio Baraja se respiraba pesimismo de cara a la recta final del mercado.

El Director Deportivo ni siquiera pudo garantizar que puedan fichar a un ‘9’. Meriton está condenando al equipo a luchar una vez más por la permanencia. Como en enero. No se puede hacer peor. Es un mercado suicida.

Corona confirmó durante su comparecencia que Rafa Mir está descartado y utilizó la «sostenibilidad» del club para justificar la falta de incorporaciones. «Rafa Mir está descartado. Nosotros gestionamos el dinero para ser sostenibles y dentro de ello hacer la mejor plantilla que podemos con el mayor número de efectivos y de herramientas que podamos dar a nuestro técnico». El director deportivo fue peligrosamente tibio a la hora de responder a la posibilidad de no fichar a nadie. «Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible, con el mayor número de efectivos. No es tanto autorización (de Lim) sino cumplir los criterios de Fair Play, sostenibilidad, tesorería, ahí es donde nos tenemos que ajustar. Vamos a intentar, dentro de esos criterios, completar la plantilla más competitiva posible», aseguraba.

El Valencia afronta las últimas 48 horas de mercado sin ninguna operación avanzada. El club mantiene una abierta: Martin Braithwaite. El delantero del Espanyol, según ha podido saber SUPER, es posible siempre y cuando salga Samu Castillejo. Peter Lim condiciona la llegada del danés a la salida del malagueño. El problema es que la salida del extremo está encallada por cuestiones económicas y va a ser difícil desbloquearla antes del 1 de septiembre. «No hay mucha novedad. Hay jugadores con los que contamos por delante de él y no ha habido ninguna novedad. Ha habido algunas negociaciones abiertas pero no hay más novedad al respecto», aseguraba Corona.

Mientras tanto, el cabreo de Baraja va a más. El entrenador asume que la decisión de Lim de no invertir en fichajes es irrevocable y se prepara para el peor escenario posible: que no le traigan ningún fichaje más. El Pipo pidió «5 ó 6» refuerzos a principios de agosto y desde entonces solo ha llegado Sergi Canós y Selim Amallah. Antes lo hizo Pepelu. No hay más. El mercado ya no tiene solución.