Miguel Ángel Corona ofreció unas pocas respuestas sobre la situación del mercado de fichajes y dejó un titular muy claro: "Rafa Mir está descartado". El Directo Deportivo del Valencia CF dio 'carpetazo' a las opciones de que el delantero murciano llegue en las próximas horas.

Mir era la gran petición de Rubén Baraja para un ataque en el que el Valencia solamente tiene a Hugo Duro, además del lesionado Alberto Marí, y según Corona no llegará a Mestalla.

El Director deportivo, además, tampoco aseguró que vaya a llegar un '9' en el tramo final a pesar de las reiteradas preguntas: "Nosotros gestionamos el dinero para ser sostenibles y dentro de ello hacer la mejor plantilla que podemos con el mayor número de efectivos y de herramientas que podamos dar a nuestro técnico", dijo.

Sin novedad con Castillejo

A propósito de la situación de Samu Castillejo, que no cuenta para Rubén Baraja, Corona dijo que no había novedades: "Hay jugadores con los que contamos por delante de él y no ha habido ninguna novedad. Ha habido algunas negociaciones abiertas pero no hay más novedad al respecto", explicó, mientras que el club quiere lograr su desvinculación para aligerar masa salarial.