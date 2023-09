Los aficionados del Valencia CF se merecen una respuesta después de uno de los peores mercados de fichajes de la historia (sólo mejora al que le hicieron a Javi Gracia). La presidenta Layhoon Chan, el director corporativo Javier Solís y el director técnico Miguel Ángel Corona están obligados a comparecer públicamente esta semana para contar la verdad del mercado y responder a una pregunta: ¿Por qué Peter Lim no quiso invertir en fichajes? La afición no entiende por qué el máximo accionista se negó a agotar los casi nueve millones de euros de margen del Fair Play Financiero que había a diferencia del verano pasado. Ya no hay solución. El club ha debilitado peligrosamente la plantilla con respecto a la temporada pasada condenando a Rubén Baraja y a sus jugadores a volver a luchar por la permanencia en Primera. Lo único que queda es dar explicaciones.

"Ya lo explicaremos", dijo la presidenta en el aeropuerto de Manises cuando se subía al avión del equipo rumbo a Vitoria en medio de la recta final del mercado. El partido se perdió y el mercado de fichajes bajó la persiana sin que el equipo se reforzara como demandaba Baraja. Ha llegado la hora de dar las explicaciones prometidas. Layhoon no aceptará preguntas Prácticamente todos los equipos de Primera y Segunda han dado sus explicaciones y analizado el mercado, pero el Valencia CF no se había atrevido a dar el paso. Y, según publica 'Sin ataduras', lo harán a medias. No habrá rueda de prensa sobre el mercado. Simplemente, emitieron una entrevista a Layhoon este miércoles en la que respondió a las preguntas pactadas de su departamento de comunicación. Mejor que no expliquen nada y menos grabado