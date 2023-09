Mejor que no expliquen nada y menos grabado

Estamos a 6 de septiembre y el silencio por respuesta del Valencia continúa. Una falta de respeto a la afición y una falta de consideración con un Rubén Baraja que lleva días pidiendo las explicaciones públicas del club. Empiezo a pensar que da igual lo que digan. El retraso de la comparecencia confirma que el ‘local management’ no dirá la verdad y que están midiendo todas y cada una de sus palabras para articular un mensaje que les permita salvar a Peter Lim y al mismo tiempo salvarse a sí mismos. Porque, aunque lo piensen, no se atreverán a señalar a Lim como el culpable. Será un discurso consensuado con Singapur. Y lo que es casi peor. Puede ser un discurso grabado. Sin dar la cara. El club no descarta que la rueda de prensa más esperada de los últimos tiempos acabe convertida en un vídeo.

PD. Por cierto, De la Fuente ha llamado a Gayà para jugar contra Chipre y Georgia, pero se lo dejó fuera para la ‘final four’ de la Nations league contra Italia y Croacia. Matrícula cogida.