El Valencia CF convive con una característica que se ha establecido: el 99 por ciento de los jugadores están en venta y, temporada tras temporada, la plantilla recibe un lavado de cara de una magnitud incompatible con la estabilidad y la creación de un bloque fiable. Sin ir más lejos, en este último mercado hicieron las maletas hasta 11 nombres que pertenecían al grupo de Rubén Baraja hace escasos meses.

Cada uno de ellos está viviendo un inicio de temporada distinto, aunque hay varios que están viendo como su volumen de minutos de calidad ha incrementado. Quien más protagonismo está teniendo en su nuevo equipo es Nico González, que se ha ganado la confianza de Sérgio Conceição y es titular indiscutible en el centro del campo del Porto. El de Kluivert y el de Lato está siendo un guion parecido. El neerlandés, suplente en las dos primeras jorndas, se ha ganado un hueco en el once en las dos últimas. Igual que el lateral de La Pobla que, además, ha empezado a un fantástico nivel y ya registras una asistencia y un penalti provocado en el Mallorca.

Menos protagonismo

El resto de exvalencianistas no están corriendo la misma suerte. Yunus, la gran venta del verano, apenas ha disputado 24 minutos en cuatro jornadas con el Milan, que apretó mucho en su fichaje. Lino acumula 47 minutos en el Atlético de Madrid, aunque la reciente venta de Carrasco podría darle más oportunidades. Cavani sí está contando con minutos en Boca, aunque solo registra un gol y se ha quedado fuera de la convocatoria de Uruguay. Ilaix, el peor parado. Sigue en el Leipzig, donde no tiene oportunidades de jugar al no contar para Marco Rose.

El caso de Cömert y Marcos André es distinto: apenas han disputado minutos porque llegaron a Nantes y Pucela respectivamente en los últimos días del mercado, pero todo apunta a que serán titulares. Castillejo, por su parte, aún no ha debutado con el Sassuolo.