Selim Amallah vive horas muy difíciles. La ilusión de su fichaje por el Valencia y su vuelta a la selección de los últimos días se ha convertido en terror y dolor por la tragedia que ha sacudido a Marruecos. El nuevo centrocampista ha sufrido ‘in situ’ el terremoto de magnitud 6,9 en la escala Richter registrado en Ighlil en la provincia de Al Haouz que ha provocado la muerte de más de mil personas y ha dejado miles de heridos, según datos oficiales del Ministerio del Interior de país. El marroquí estaba concentrado con su selección en su país cuando se produjo el devastador seísmo con su epicentro situado a 63 kilómetros de Marrakech. El jugador estaba preparando el partido contra Liberia que tenía que disputar este sábado y que no jugará.

Amallah se encontraba concentrado en el hotel de Agadir (ciudad de la costa del Atlántico en el sur de Marruecos a más de 250 km de Marrakech) cuando se produjo el terremoto. La reacción de los jugadores fue salir de las habitaciones asustados y llamar a sus familiares y amigos. «Empezamos a notar que la tarima empezaba a temblar, nosotros nos quedamos parados sin saber qué decir, parecía que pasaba un tren debajo de nuestros pies, los jugadores salían asustados de las habitaciones... muy intraquilos. Estábamos todos concentrados en el hotel de Agadir. Mi mujer está en Rabat, vivimos en un octavo (piso) y salió rápido para evitar cualquier problema», decía en Carrusel Deportivo todavía con el miedo en el cuerpo el prepadador físico Eduardo Domínguez. Amallah y sus compañeros, entre los que estaban En-Nesyri, Abde o Bono, vivieron momentos de mucha confusión y nerviosismo. «Aunque la mayor parte juegan en Europa tienen a familiares en el país... Estábamos preocupados porque no sabíamos el alcance que suponía lo que habíamos vivido. Pasamos una noche intranquila porque no sabes si se puede volver a repetir». Por suerte, no hubo que lamentar heridos. Las posteriores réplicas del seísmo no tuvieron consecuencias.

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FMRF) confirmó la suspensión del partido correspondiente a la fase de clasificación para la Copa África 2024 que su selección debía disputar este sábado a las nueve de la noche contra Liberia. El partido se suspendió de acuerdo con la Confederación Africana de Fútbol y no tiene fecha. «Tras este gran desastre, la familia del fútbol marroquí extiende su más sentido pésame a los familiares de las víctimas, y desea una pronta recuperación a todos los heridos», decía el ente federativo. El partido amistoso del martes entre Marruecos y Burkina Faso, de momento, está en el aire.

Amallah utilizó desde primera hora de la mañana sus redes sociales (1,4 de seguidores en Instagram) para lanzar mensajes de ayuda y, como otros de sus compañeros de selección, se puso a disposición de los sanitarios para donar sangre. El club ha mostrado su solidaridad con el jugador y el pueblo marroquí: «El Valencia desea mostrar sus más sinceras condolencias por las víctimas del terremoto que ha afectado a Marruecos en las últimas horas. Todo nuestro apoyo y fuerza al pueblo marroquí y a los afectados por este devastador seísmo. El jugador ha recibido el ánimo del valencianismo en sus redes.

La RFEF y LaLiga acordaron guardar un minuto de silencio antes de los partidos de este fin de semana tal y como anunciaron en este comunicado: «Ante el terremoto de 6,9 grados de magnitud ocurrido en Marruecos esta pasada noche y que, en el momento de escribir estas líneas, deja ya más de 630 muertos, la Real Federación y LaLiga quieren trasladar al pueblo marroquí y a sus instituciones la solidaridad de todo el fútbol español. Nuestra especial relación, por motivos geográficos, históricos y deportivos hace que sintamos esta tragedia de un modo muy cercano». El presidente de la RFEF Pedro Rocha remitió una carta oficial a su homólogo Fouzi Lekjaa en la que expresó el «apoyo y solidaridad» del fútbol español.

La selección sub-23 de Brasil concentrada en Fez para la disputa de un amistoso contra la olímpica de Marruecos tuvo que ser desalojada de las habitaciones durante la noche debido a los temblores. Por suerte, no hubo heridos. También salió ileso el jugador del Granada Bryan Zaragoza, de viaje a Marrakech aprovechando el parón.