El inicio de temporada de José Luis Gayà está siendo de un nivel altísimo. El capitán del Valencia CF lleva cinco partidos demostrando que es un lateral ‘top’ a pesar de que los objetivos del equipo actualmente están lejos de codearse con los mejores. Las crónicas, los técnicos y los portales estadísticos tienen una opinión unánime al respecto en este tramo inicial de campaña: es el mejor lateral zurdo del campeonato español. Sofascore y WhoScored le han dado hasta la fecha la mejor puntuación en su demarcación y los segundos, de hecho, lo ubican en el once de la temporada hasta el momento con una nota de 7.1 puntos. Además de su nivel, su compromiso con el club de Mestalla sigue siendo total, hasta el punto de jugar contra el Atlético de Madrid con una sobrecarga y de estar en el campo hasta que el cuerpo le dijo ‘basta’.

Los números del de Pedreguer hablan por sí solos. En defensa cuenta con una media de 5.8 balones recuperados, 3.2 tackles (entradas) y dos despejes por partido, además de que solamente le regatean 0,4 veces por encuentro, lo que significa que uno de cada dos encuentros no le superan ni una sola vez en el uno contra uno, siendo una roca a la hora de medirse mano a mano con el atacante. También en términos de intensidad su rendimiento es incuestionable: gana 6.8 duelos por partido o, lo que es lo mismo, el 83 por ciento de las disputas a las que concurre.

Con balón, por otra parte, también se erige como uno de los principales focos de peligro de un equipo carente de fondo de armario en el juego exterior. Uno de los aspectos clave el juego del Pipo Baraja está siendo ganar amplitud con los laterales, especialmente por el flanco zurdo en el que Diego López y Sergi Canós están más cómodos metiéndose unos metros por dentro y cediéndole terreno para su progresión. Acumula 2.2 pases clave y centra de manera constante, aunque no siempre encuentra a un rematador en el área.

En un Valencia de mínimos a nivel de plantilla, que es joven y corta, Gayà ha redoblado su papel de líder para ayudar a un vestuario inexperto a crecer en Primera División. En este sentido está ejerciendo como un ejemplo de profesionalidad y llegado incluso al límite a nivel físico para ayudar al equipo en un momento clave en su proceso de madurez y asentamiento en la competición.

Premio internacional

Todo esto no ha pasado desapercibido para Luis de la Fuente. No hay ningún lateral zurdo tan en forma como él en España y en el último parón no solamente fue convocado, sino que su rol fue de jugador importante. Jugó los dos partidos como titular, pasando por la izquierda a Alejandro Balde, que se quedó en las dos ocasiones en el banquillo de La Roja.

Gayà acumuló un total de 130 minutos entre los partidos contra Georgia y Chipre, descansando solamente la última media hora del segundo envite. Contra los georgianos dejó una asistencia de gol y ante los chipriotas fue indiscutiblemente de los jugadores más destacados del partido. Especialmente llamativo fue el pase largo y preciso que habilitó la jugada del primer gol español. Después de un año tan duro en el que a la injusta sanción que le cayó se le sumó la desgracia de quedarse fuera del Mundial, Gayà ha obtenido premio por el hecho de no bajar la cabeza y seguir trabajando. Unos meses más tarde demuestra ser el mejor lateral zurdo de LaLiga y ha recuperado su sitio en España.