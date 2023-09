Gary Neville ha sido uno de los entrenadores con peor rendimiento de la histroria reciente del Valencia CF. Llegó para sustituir a Nuno Espírito Santo gracias a la estrecha amistad que le une con Peter Lim a pesar de no tener experiencia y de estar trabajando como comentarista en ese momento.

Dada su posición pública no es la primera vez que habla de esta experiencia en Mestalla y esta vez lo ha hecho para Marca: "Obviamente, perdí demasiados partidos, pero disfruté mucho de mi estancia allí. Me encantaban la gente y la ciudad. Siento que defraudé a Peter; él confió mucho en mí e invirtió mucho dinero en el club, y yo quería hacerlo bien por él, pero también por el fútbol", explicaba Neville, que volvió a defender al singapurense.

"Peter quiere que el Valencia tenga éxito y yo también. Peter quiere que el Valencia tenga éxito y sé que eso no está sucediendo en este momento. Los aficionados probablemente no me harán caso porque saben que soy un gran admirador de Peter, pero espero que Peter pueda devolver al Valencia al lugar donde debería estar", señalaba el exjugador del Manchester United, que sigue agradecido con el máximo accionista por una oportunidad como técnico que no se había ganado.

Acerca de las causas por las que no cuajó su estadía en Mestalla, Neville tiró de autocrítica: "Yo era un joven entrenador inglés, no hablaba el idioma, llegué en un momento difícil y la verdad es que fue demasiado para mí. No puedo ser más positivo con el Valencia y siento mucho no haber podido ofrecerle los resultados que quería. Soy un hombre de fútbol, me encanta el fútbol y fue una pena que no pudiera triunfar", sentenció.