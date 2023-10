20:51

Errores defensivos y qué ha faltado en la segunda parte

Nos ha faltado un poco de claridad en ese último pase. Cuando avanza el partido la frescura no es la misma. En otros partidos lo hemos tenido. Lo hemos buscado pero no ha podido saber, esto se puede mejorar como también que un jugador despeje y tenga un error. Hay que convivir con el error, la mayoría son jóvenes en ese proceso de mejora. Le ha tocado al compañero, a veces le toca a uno de 27 o 30. No hemos sido contundentes y lo han aprovechado. Me ha gustado el después de porque Cristhian se ha levantado y ha hecho un partido muy completo ante jugadores como Muriqi o Larin. Acabar con dos chavales de 18 y 19 años tiene valor. Los chicos está trabajando y en esa mejora como queremos que sea tan rápida a veces se equivocarán. Lo que más me ha gustado es la respuesta al error.