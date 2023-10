El arbitraje volvió a ser protagonista en un partido del Valencia CF. Esta vez dentro del área y con un penalti no señalado sobre Hugo Duro. Ni Hernández Maeso en el campo ni Pizarro Gómez en el VAR penalizaron una acción cuanto menos clara que privó al equipo de una oportunidad de oro para ponerse por delante.

Restaban solamente diez minutos para el final del partido y Jaume Costa agarró de forma descarada y sin opción de jugar la pelota a un Hugo Duro que buscaba el remate en el segundo palo. La acción, completamente cristalina por la ausencia de ánimo del defensor mallorquinista por jugar el esférico, pasó de largo para el colectivo arbitral.

Posteriormente el protagonista de la acción, el delantero madrileño, mostró su enfado en zona mixta: "Centra Pepelu, yo voy a por el balón y llega un momento que me agarra, no mira el balón y se cae encima de mí. Creo que no han tardado ni en revisarlo. Me han enseñado un vídeo y creo que nos han pitado penaltis más suaves", explicó.

El agarrón a Hugo Duro por el que el @valenciacf pide penalti 👀



Ni Hernández Maeso ni el VAR vieron nada ❌#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/3uOOcRr5Lj — DAZN España (@DAZN_ES) 7 de octubre de 2023

Hizo lo propio Baraja en sala de prensa: "No suelo hablar mucho de los árbitros. En el campo me ha parecido que había algo y creo que el VAR tendría que habérsela mostrado al árbitro. Si no la han visto tenemos que seguir y ya está".