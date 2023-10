Mario Alberto Kempes, el mejor jugador de todos los tiempos en la historia centenaria del Valencia CF, ha concedido una entrevista en el canal de Twich de Carlos Serantes. En ella ha confesado su sentir respecto a su reciente salida del club, donde hasta la época de Anil Murthy ejerció como embajador, cargo que arrastraba desde que Amadeo Salvo lo nombrada tiempo atrás.

El 'Matador', que siempre fue una voz crítica con la gestión de Meriton, acabó pagando caras algunas de sus declaraciones. Kempes, valencianista como el que más, siempre defendió la integridad del club de Mestalla ante la incapacidad de Peter Lim y sus trabajadores, que poco a poco han ido destrozando el equipo y llevándolo a una situación crítica a nivel deportivo y económico.

Kempes, tras estar relacionado con varias polémicas, fue finalmente cesado por Anil Murthy. "Me fui de la lengua. A lo mejor lo que tenía que decir debería haberlo hecho a ellos (Meriton). Me extralimité, me agarró un día caliente como suele suceder, me extralimité y luego lo lamenté mucho porque me encantaba estar allí y yo creo que desde dentro se pueden hacer más cosas que desde fuera (por el club)". "El error ya estaba cometido y no podía volver atrás", ha relatado el exfutbolista argentino.

Sobre algunos de sus excompañeros que sí están con el club, como Arias, Tendillo o Bossio, ha sido claro, defendiéndoles de quienes critican que estar en el club es 'estar a favor de Meriton'. "A los embajadores la gente no los va a comprender, pero ellos no saben que desde dentro se pueden hacer más cosas que desde fuera", ha reincidido.