La mañana del lunes estuvo marcada por el aluvión de reacciones al ‘caso Olano’, con la novedad de que se produjo una reunión informativa del Nou Mestalla entre el concejal de Grandes Proyectos y el presidente de Libertad VCF, José Pérez. Sandra Gómez fue una de las primeras figuras políticas en tomar la palabra ante la prensa. La exvicealcaldesa fue muy clara en su mensaje y lanzó un ultimátum a María José Catalá: «¿Es que acaso Lim tiene en cartera a KPMG para que Olano le facilite las cosas? La cuestión no es menor y esto es una de las principales problemas de la señora Catalá. Y como PSOE le hacemos un favor: antes de llevar al pleno una moción, tiene unas horas para cesar en sus responsabilidades al señor Olano. Y sinceramente creo que esa moción tendremos posibilidades de ganarla», explicó.

La edil socialista no dudó en hablar de «conflicto de intereses» y pidió el cese de José Marí Olano: «Le exijo a la señora Catalá que cese en su responsabilidad y en la encomienda que tiene de negociar el convenio con el VCF con un conflicto de intereses porque está colaborando y está trabajando y es asalariado en una consultora que tiene en cartera Peter Lim. Hay por tanto conflicto de intereses. No tiene sentido y queda fuera de la normalidad democrática que una pesona aprovechándose de su cargo como concejal de este ayuntamiento esté a la par facturando a una consultora que a su vez factura y trabaja para Meriton y Peter Lim. Como PSOE quiero exigir que se cese al señor Olano de la negociación que está llevando a cabo con Meriton».

La actual alcaldesa no tardó en contestar y pronunciarse respecto al tema y reiteró que el consistorio trabaja con el Valencia CF sobre el convenio del Nou Mestalla que presentó la anterior corporación, con Joan Ribó (Compromís) como alcalde y Sandra Gómez (PSOE) como vicealcaldesa y concejala de urbanismo. No se está redactando ningún convenio ni flexibilizando ninguna medida. Se está trabajado sobre el convenio que dejaron Sandra Gómez y Joan Ribó, así que ya me dirán qué tipo de ventaja o beneficio le está dando Pepe Marí Olano a Peter Lim. Ninguno. Entiendo que a los miembros del anterior equipo de gobierno les moleste un poco el carrerón y la formación de Pepe Marí Olano. Lo comprendo», señaló en declaraciones a los medios. «No se está negociando ningún nuevo convenio, se está trabajando sobre el convenio que dejó redactado y escrito el partido socialista así que no tiene de qué quejarse. Estamos haciendo bueno su trabajo, no entiendo a la señora Gomez», añadió.

Compromís también actuó a lo largo del día. A lo largo de una mañana candente, la portavoz Papi Robles anunció que el partido presentó la solicitud de un Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de València para esclarecer los vínculos del PP con Peter Lim, y para que María José Catalá y su concejal Marí Olano den todas las explicaciones necesarias. Este Pleno se celebrará en un plazo máximo de 15 días. «Desde Compromís insistimos en la necesidad de abrir una comisión de investigación en el Ayuntamiento que aclare los vínculos de Olano y del Partido Popular con Peter Lim. Consideramos que María José Catalá debe comparecer y dar todas las explicaciones necesarias también».