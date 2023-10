"Baraja aprieta para que no nos relajemos"

Thierry Rendall es uno de los jugadores más en forma del Valencia CF. El lateral portugués está explotando el carril derecho siendo uno de los grandes peligros del equipo. Una asistencia contra el Mallorca y la ‘rabona’ que culminó con el tanto de cabeza de Hugo Duro ante el Cádiz.

Ayer habló para los medios del club y reveló detalles del joven vestuario: «Al ser jóvenes hay veces que nos relajamos en el partido y Baraja nos aprieta para que eso no nos pase porque si nos pasa, sabemos que podemos perder el partido. De hecho, tras la victoria contra el Cádiz CF ganamos, pero entramos al vestuario como si hubiéramos perdido porque no fuimos nosotros en los últimos minutos de juego, nos relajamos. El míster habló con nosotros y nos dijo que teníamos que estar contentos con el partido, pero teníamos que mejorar esas cosas», señaló.

Sobre su momento de forma también habló, mostrándose muy satisfecho: «Tras la lesión he vuelto bien, es mi trabajo y, por tanto, intento hacer siempre lo mejor para ayudar al equipo y disfrutar del fútbol. El estilo de juego me favorece, al jugar por bandas y al ir fuerte arriba», expuso el luso.

Su rabona ha dado la vuelta a las redes sociales y explicó cómo se le ocurrió hacerla: «Si el portero no toca el balón, entraba seguro. Pero la gente está hablando de mi ‘rabona’ gracias a que Hugo metió el gol. En ese momento no lo pensé, fue un recurso que me salió de manera natural. Tanto en entrenamientos como en partidos, lo utilizo mucho», expuso muy contento.