María José Catalá: "Hasta que no vea que el Valencia no va en serio no se negociará el convenio" La alcaldesa reitera su compromiso de que hasta que el club no empiece las obras del Nuevo Mestalla no se negociará el convenio "Para recuperar la confianza en los dirigentes la ciudad le pide al club que empiece las obras"