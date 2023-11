Se acerca el final de año, un 2023 marcado políticamente en el Valencia CF por la renegociación del convenio, que por el momento no ha sido otorgado, y que ha sido motivo de discrepancia entre club e instituciones públicas en los últimos años. Con la llegada de María José Catalá al Ayuntamiento, desde ambas partes se ha mostrado la imagen de querer llegar a un entendimiento, y en esas están.

Desde el Valencia se reitera el compromiso de retomar las obras del Nuevo Mestalla en cuanto se le concedan las licencias, que desde el club esperan que puedan estar a finales de año. Una vez se concedan esas licencias el Valencia considera que está en disposición de iniciar las obras a los seis meses. Además, se calcula que el estadio estaría finalizado en un plazo de entre 24 y 30 meses. Como el propio club indicó al Comité Organizador de la RFEF, la capacidad del estadio será de 66.000 espectadores inicialmente, pudiendo ser ampliable la cifra hasta los 70.000, uno de los requisitos que se marcó.

Ayuntamiento

Por parte del Ayuntamiento, durante los últimos meses ha llevado a cabo una ronda de reuniones con los distintos grupos del consistorio para tratar el tema del convenio, que debe ser renovado al caducar la ATE el anterior gobierno por el incumplimiento de plazos por parte del club. Las últimas comparecencias por parte de la alcaldesa María José Catalá ha dejado clara la postura al respecto. Hasta que no se inicien las obras de nuevo por parte del Valencia, no se concederá el convenio. «Cuando esa licencia esté subsanada, otorgaremos la licencia para que empiecen la sobras. Y hasta que no vea que esto va en serio no hay negociación del convenio. El Valencia tiene que dar el primer paso», comentó la edil en su última comparecencia al respecto del Nuevo Mestalla.

Generalitat

La tercera parte, la Generalitat, se pronunció al respecto en el último pleno por medio de la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas. La consellera se mostró optimista porque el Nou Mestalla puede ser una de las subsedes del Mundial 2030 en el pleno de la semana pasada donde se trató el tema. Pradas señaló que no se han reunido hasta ahora con el club pero que están «abiertos» a hacerlo tanto con la entidad de Mestalla como con el Ayuntamiento de València que consideran «el actor principal en todo esto». En lo que respecta al Mundial 2030, en la cabeza de la RFEF está que el Nou Mestalla sea una de las sedes, pero para ello deben cumplirse una serie de garantías.

Hay una fecha límite para que el Valencia presente al comité organizador de la RFEF, que por su parte el club es optimista con cumplir. Pero el próximo paso es el de que se otorguen las licencias pertinentes para iniciar las obras. A partir de ahí se irán dando los pasos necesarios para que el Nuevo Mestalla, que por ahora luce en ruinas en la Avenida de las Cortes Valencianas, esté terminado para el Mundial 2030.